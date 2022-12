﻿Kiel-Suchsdorf: Ein Poller macht Anwohnern das Leben schwer

Suchsdorf. Die Situation im Dieksredder ist speziell und paradox zugleich: An den 13 Reihenhäusern führt ein breiter Rad- und Fußweg vorbei, der danach durch einen Straßentunnel weiter in Richtung Nord-Ostsee-Kanal führt. Den Weg haben die Anwohner bisher für das schnelle Be- und Entladen mit dem Auto an der Haustür befahren. Doch seit November behindert ein schwerer Poller die Zufahrt. „Wir sind richtig sauer. Weder der Pflegedienst noch Essen auf Rädern oder der Krankentransport können uns mehr erreichen“, erzählt Anwohnerin Helga Grabowski.

Würde man nur das Verkehrsschild an der Zufahrt zum Dieksredder als Hinweis nehmen, wäre die Sache rechtlich klar: Es handelt sich um einen Rad- und Fußweg, Autos dürfen ihn eigentlich nicht befahren. Doch so einfach ist es nicht: „Über 30 Jahre konnten wir zum Be- und Entladen unsere Häuser erreichen. Geparkt wurde dort nicht, weil wir unsere Autos auf einer Fläche etwa 200 Meter entfernt abstellen“, berichtet Helga Grabowski, die seit 1977 hier wohnt. Doch nun werde den Anwohnenden das Leben schwer gemacht.

Pflegedienst kommt nicht durch

„Wir bekamen die Information, dass wir den Metallpfahl mit einem speziellen Schlüssel bei Bedarf entfernen könnten. Doch der Poller ist so schwer, dass die meist älteren Nachbarn ihn nicht anheben können. Auch ich brauche Hilfe dafür.“ Im Klartext: Die einzige Zufahrt zu den Häusern ist insbesondere für Außenstehende blockiert, weil auch eine Anfahrt von der Gartenseite nicht möglich ist.

„Lieferanten, Handwerker und die Mitarbeitenden vom Pflegedienst fluchen schon, weil sie nicht vor die Häuser fahren können und weit entfernt parken müssen. Und wir müssen unsere Einkäufe bis zu 350 Meter weit schleppen“, ergänzt Rosemarie Daxenberger, die sich lange um ihren schwerkranken Mann vor dessen Tod gekümmert hat. „Er war sehr gebrechlich und mit dem Rollator unterwegs. Ich hätte ihn gar nicht zum Arzt fahren können, weil die Entfernung zu unserem Parkplatz viel zu weit ist.“ Die meisten in dieser Straße sind älter als 80 Jahre.

Ortsbeirat fordert Rathaus zum Handeln auf

Hinzu komme, dass der Dieksredder seit dem Bau der Häuser 1973 eine normale Straße gewesen sei. Erst viele Jahre später sei daraus ein Rad- und Gehweg gemacht worden mit der Maßgabe, dass die Anwohner dort mit dem Auto ihre Grundstücke erreichen können, berichtet Jens Stamer, der von Anfang an hier wohnt. „Ein leichter, demontierbarer Pfahl, der anfangs eingebaut war, wurde über 30 Jahre nicht eingesetzt.“ Der drei Meter breite Weg mit dem angrenzenden, zwei Meter breiten Grünstreifen biete ja auch Platz genug, dass ein Auto dort halten kann und gleichzeitig Räder und Fußgänger passieren können.

Auch der Ortsbeirat unter Vorsitz von Helge Riis (SPD) hat sich jetzt mit der Situation befasst. Das Gremium forderte die Rathausverwaltung auf zu prüfen, ob man das Problem mit einer neuen Beschilderung lösen könnte: Zusätzlich zum blauen Rad-/Fußweg-Schild solle eine Ergänzung „Zufahrt für Anlieger zum Be- und Entladen erlaubt“ angebracht werden. Dann könnte auch der Poller verschwinden. „So ist es auch auf der angrenzenden Straße Hohnbargsredder geregelt: Dort dürfen die Anwohner frei mit dem Auto auf dem Gehweg zu ihren Grundstücken fahren. Warum nicht auch bei uns?“ fragt sich Jens Stamer.

Eine Ausnahme gebe es bereits: Die Müllabfuhr fährt mit ihren großen Lastern in den langen Dieksredder hinein. Zuerst sollten die Betroffenen ihre Mülltonnen bis zur Hauptstraße am Sukoring schieben. „Doch dagegen haben wir uns erfolgreich gewehrt“, berichtet Helga Grabowski, die die Situation jetzt im Ortsbeirat geschildert hat. Nun hoffen alle, dass man im Rathaus ein Einsehen hat und die „Blockade“ auflöst.