Büro am Rondeel

Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher in Kiel festgenommen. Der 41-Jährige hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Rondeel verschafft.

