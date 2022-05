Einbruch in Kiel: Live-Bilder führen zur Festnahme

Weil ein Hausbesitzer den Einbruch in seine eigenen vier Wände per Smartphone verfolgte, schnappte die Kieler Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat. Der Hausbesitzer meldete die Live-Bilder über den Polizeinotruf. 4. Revier, Diensthundestaffel und Kriminaldauerdienst umstellten das Haus.

Kiel.Die Polizei hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch in Kiel-Elmschenhagen zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers, der Diensthundestaffel und des Kriminaldauerdienstes aus Kiel waren durch den Hausbesitzer alarmiert worden. Laut Polizei war er zwar nicht zu Hause, hatte das Einbruchsgeschehen aber auf seinem Smartphone verfolgt.

Der Hausbesitzer soll gegen 0.20 Uhr den Polizeinotruf gewählt haben. Demnach würden zwei dunkel gekleidete Personen in sein Wohnhaus in der Preetzer Straße in Kiel einbrechen. Sein Grundstück sei videoüberwacht und die Live-Bilder würde er auf seinem Smartphone verfolgen.