Einbrecher in Kiel-Mettenhof gefasst: Er sitzt nun in U-Haft

Kiel-Mettenhof. Beim Einbruch in eine Wohnung in Kiel-Mettenhof ist ein 40-Jähriger auf frischer Tat ertappt worden. Einem pensionierten Polizisten war die Tat aufgefallen, teilten Staatsanwaltschaft Kiel und Polizei Kiel am Montag mit. Mittlerweile sitzt der Einbrecher in U-Haft.

Der 40-Jährige hatte am Donnerstag die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Svendborger Straße eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Polizisten nahmen den Mann nach dem Hinweis ihres Ex-Kollegen dort auch widerstandslos fest.

Am Freitag wurde der Einbrecher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Der 40-Jährige kam in Untersuchungshaft. Er muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls stellen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wollen prüfen, ob der Mann für weitere gleichartige Taten infrage kommt.

KN