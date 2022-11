﻿Eine Arena, viele Aufgaben: Berufsmesse im Kieler Holstein-Stadion

Kiel. Berufsorientierung mal anders: Ein Rundgang durch das Kieler Holstein-Stadion bot am Donnerstagvormittag für die Neuntklässler der Gemeinschaftsschule Friedrichsort zugleich einen Einblick in verschiedenste Berufszweige. Ob der Physiotherapeut an der Massagebank, der Maler in den Stadion-Katakomben oder das Sicherheitspersonal am Einlass: In einem Fußballstadion ist an oder zwischen den Spieltagen eine Vielzahl an Berufen vertreten.

Dieses Angebot ist Teil der Aktion „Arena4you“, entwickelt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Bundesinstitut für berufliche Bildung und der Projektgesellschaft „Die Bildungsarchitekten“.

Holstein Kiel: Ex-Profi Dominic Peitz als Stadionführer im Einsatz

Dominic Peitz, Direktor des KSV-Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), führte die Friedrichsorter Schülerinnen und Schüler durch das Stadion des Fußball-Zweitligisten und erklärte, wie viele unterschiedliche Berufsgruppen im Rahmen eines Fußballspiels und der Instandhaltung des Stadions tätig sind. Ganz praxisnah erhielten die Gäste von Vertreterinnen und Vertretern einzelner Berufssparten Rede und Antwort. Auch konnten typische Aufgaben getestet werden.

Berufsmesse im Holstein-Stadion noch bis 2. Dezember

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist die KSV in diesen Tagen zum zweiten Mal Teil der praxisorientierten Berufsorientierung. Im Zuge des Projekt werden seit dem 9. November Schulklassen durch das Holstein-Stadion geführt. Der letzte Veranstaltungstag soll am 2. Dezember stattfinden.