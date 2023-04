Eine heikle Verbindung nach China

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt sorgt sich gerade um eine mögliche Eskalation des Konflikts zwischen China und Taiwan. Umso stärker lassen in Kiel Pläne um die 14. angestrebte Städtepartnerschaft aufhorchen - ausgerechnet mit dem chinesischen Qingdao - und die massiven kritischen Reaktionen darauf. Nach dem Beschluss der Ratsversammlung, entsprechende Gespräche mit der Millionenstadt aufzunehmen, berichtet mein Kollege Kristian Blasel über Warnungen aus Wissenschaft und Politik.

Deutliche Worte fand die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die bei einer Visite in Kiel im Zusammenhang mit der Entscheidung der Ratsversammlung von „grenzenloser Naivität“ sprach. Die Landeshauptstadt pflegt seit rund 20 Jahren eine Freundschaft mit der Hafenstadt Qingdao. Als verbindendes Element gilt offiziell der Segelsport. Welche Interessen Qingdao noch hat? Diese Bereiche hält die Kieler China-Expertin Sarah Kirchberger für möglich - und fordert die Stadt auf, die Gespräche zu überdenken.

Hohe Wellen geschlagen hat zudem unsere exklusive Berichterstattung zu den dramatischen Folgen der Sprengung von Gebäuden des alten Gemeinschaftskraftwerks auf dem Kieler Ostufer. Dabei war, wie berichtet, ein mehrere Kilogramm schweres, tellergroßes Metallteil hunderte Meter weit durch die Luft geschleudert worden - und in ein Haus eingeschlagen. Nur durch Zufall ist einer vierköpfigen Familie dabei nichts passiert.

Konsequenzen hat der Vorfall dennoch, wie meine Kollegen Gunda Meyer und Frank Behling recherchiert haben. Eigentlich sollte Anfang Mai das Kesselhaus gesprengt werden. Die Planungen wurden erst mal gestoppt und werden überprüft, hieß es. Für den Fall, dass es zu weiteren Sprengungen kommt, gibt es bereits Überlegungen zu Schutzmaßnahmen. Details dazu lesen Sie hier:

Ebenfalls ein spannendes Thema in dieser Woche: die Pläne rund um den Flugplatz in Holtenau. Das Tochterunternehmen des Kieler Seehafens hat angekündigt, seine Infrastruktur mit 12,5 Millionen Euro zu modernisieren und für E-Flugzeuge auszurüsten. Unter anderem ist ein großes Solarfeld geplant. Rückenwind gibt es von fast allen Fraktionen im Rat - doch die Grünen betonen ihre Vorbehalte. Sie wollen den Flughafen weiterhin schließen. Das stößt sogar beim Kooperationspartner SPD auf Kritik. Mein Kollege Tilmann Post hält Sie weiterhin auf dem Laufenden - oder besser: auf Flughöhe.

Bauprojekt der Woche

Der NDR verlässt das alte Landesfunkhaus am Schlosspark - seit 1965 residiert er dort. 60 Jahre später soll ein vierstöckiger Neubau fertig sein. Meine Kollegin Gunda Meyer verrät Ihnen, wo - und weitere Details.

Gastro-Tipp der Woche

Auch Sterneköche futtern Fast Food. Neulich habe ich von Tim Raue gelesen, dass er obsessiv Frittiertes isst und zu Hause lieber nicht selbst kocht, sondern oft Essen bestellt oder auswärts tafelt. Also nix mit „Sangohachi Zander, Sauerkraut & peruanische Minze“ aus der eigenen Zwei-Sterne-Küche am heimischen Herd. By the way, wo essen eigentlich Spitzenköche aus Kiel selbst gern, wenn sie ausgehen? Mein Kollege und Gastro-Reporter Oliver Stenzel hat bei Mathias Apelt vom Flygge nachgefragt. Seine Top 5-Tipps lesen Sie hier:

Zitat der Woche

Dass die Förderung des Segelsports zentrales Anliegen Qingdaos ist, darf bezweifelt werden.“ Sarah Kirchberger, Institut für Sicherheitspolitik an der CAU zur Debatte um eine mögliche Städtepartnerschaft zwischen Kiel und Qingdao in China

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

die Top3-Klicks der Woche:

1) Großes Interesse gab es an dem Polizeieinsatz an der Feldstraße am vergangenen Sonnabend. Hintergründe dazu lesen Sie hier:

2) Welche Folgen haben die Bauarbeiten auf der B76? Da viele Kielerinnen und Kieler sowie Pendlerinnen und Pendler von auswärts davon betroffen sind, steht auch diese Story hoch im Kurs unserer Userinnen und User:

3) Mal wieder ein Gastro-Thema unter den Lieblingen der Leserinnen und Leser - diesmal weckt der neuen Riesen-Biergarten an der Kiellinie großes Interesse.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Das Beste kommt am Schluss: Wenn Sie wissen wollen, welcher originelle Nachname sich aus Kämpfer und Erdmann kreieren lässt, dann empfehle ich die Lektüre einer Story meiner Kollegin Karen Schwenke. Sie hat sich mit der Wahl des gemeinsamen Nachnamens von Kielerinnen und Kielern bei der Eheschließung beschäftigt. Hintergrund ist eine geplante Reform des Namensrechts, die mehr Freiheiten ermöglichen soll. Die Grünen hatten vorgeschlagen, dass man, wie etwa in den USA oder England erlaubt, beide Nachnamen miteinander verschmelzen kann.

