„Raufkommen! Baden!“ Wenn dieser Befehl aus dem Fenster schallte, war bei Familie Gebauer in der Prüne 12 Badetag. Von diesen und anderen Erlebnissen seiner Kindheit erzählt Jürgen Gebauer in seinem gleichnamigen Buch. Dabei lässt der 74-Jährige die Kieler Nachkriegszeit lebendig werden.

Eine Kindheit in Kiel: Jürgen Gebauers Erinnerungen an die Fünfzigerjahre

Kiel. „Mensch, so kenne ich das auch noch!“ Wenn Jürgen Gebauer diesen Satz hört, ist er zufrieden. Denn dann weiß der 74-Jährige – in Kiel vor allem durch sein langjähriges Engagement im Vorstand des THW bekannt –, dass es richtig war, die Erinnerungen an seine Kindheit in den 1950er-Jahren aufzuschreiben. Mit seinem Buch „Raufkommen! Baden!“ möchte er sein „Insiderwissen“ über das Leben in der Landeshauptstadt während der Nachkriegszeit für die folgenden Generationen erhalten.

Jürgen Gebauer ist knapp drei Jahre alt, als er mit seinen Eltern und seinen zwei älteren Geschwistern Ingrid und Peter Mitte 1951 in die neue Wohnung im dritten Stock der Prüne 12 einzieht. Die zwei Zimmer auf 49 Quadratmetern bieten den fünf Gebauers – zwei weitere Kinder kommen bald noch dazu – zwar wenig Raum, aber zugleich ungewohnten Luxus: „Höhepunkte sind ein WC in der Wohnung, ein Bollerofen im Wohnzimmer, ein Küchenherd mit Backröhre und ein Spülstein mit fließendem Wasser!“, beschreibt Gebauer in seinem Buch die neuen Annehmlichkeiten.

Leben in der Kieler Nachkriegszeit: zwei Zimmer für sieben Familienmitglieder

Als er vor Kurzem die alte Wohnung noch einmal besucht, ist er fassungslos: „Ich war total überrascht, wie klein das alles war! Vor allem die Küche hatte ich doppelt so groß in Erinnerung!“ Doch das Leben zu siebt habe damals sehr gut funktioniert. Die Eltern Werner und Lisbeth hatten die entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegsjahre miterlebt und wussten, wie man mit einfachsten Mitteln über die Runden kommt.

So erlebt Jürgen Gebauer eine Kindheit, die nicht immer einfach ist, die er aber trotzdem als sehr glücklich beschreibt. Für ihn ist das sogenannte „Bermudadreieck“, das Areal zwischen Prüne, Sandkuhle und Schülperbaum, ein großer Abenteuerspielplatz. Hier strolcht er mit seinen Geschwistern und den Freunden durch die Gegend. Streiche, Mutproben, Wettkämpfe und Spiele wie „Hinker“ oder „Pickerspiel“ stehen auf der Tagesordnung. Gespielt wird draußen auf der Straße und in den Hinterhöfen. Am Sonnabend ist Badetag. Dann schallt der Ruf „Raufkommen! Baden!“, der zum Titel seines Buches wurde, aus den Fenstern.

Doch Jürgen Gebauer erzählt nicht nur von den Lebensumständen in seinem Kiez, er beschreibt auch das Kiel der 1950er-Jahre rund um den Exerzierplatz bis zur Holstenstraße. In der Prüne selbst hat er „den riesigen Trümmerhaufen des zerbombten Teils der Eiche-Brauerei, der bis zur Höhe unserer Wohnung im 3. Stockwerk reichte“, direkt vor Augen. Regelmäßig besucht der kleine Jürgen für Besorgungen das Milchgeschäft von Erna Puck, den Schlachter Wohlfeld oder den Elektroladen Jansen.

Jürgen Gebauer will die nächsten Generationen an seinen Erinnerungen teilhaben lassen

Auch an längst verschwundene Gebäude wie das Thaulow-Museum, das Gasthaus „Alter Landeskeller“ oder den „Schifferer Ausschank“ erinnert sich der heute 74-Jährige in seinem Buch. Viele alte Fotos der Familie sowie von Kieler Orten und Bauwerken lassen die Vergangenheit wieder lebendig werden.

„Die Bilder des nach dem Krieg zerstörten Kiel kommen bei mir gerade jetzt im Angesicht des Ukrainekriegs wieder hoch“, erzählt Jürgen Gebauer und ergänzt, dass er deswegen das Buch auch für die jüngeren Generationen geschrieben habe. Seine eigenen Kinder, seine Enkelin, aber auch die Kieler, die ebenfalls die Nachkriegszeit in der Stadt erlebt haben, sollen an Gebauers Erinnerungen teilhaben.

Über zwei Jahrzehnte engagierte sich Jürgen Gebauer im Vorstand des THW Kiel und war zweiter Vorsitzender. Seine Frau Helga stand ihm dabei als Vorstandsmitglied für Pressearbeit zur Seite. © Quelle: Jennifer Ruske (Archivbild)

Jürgen Gebauer selbst ist Kiel stets treu geblieben. Hier lernte er seine Frau kennen, heiratete, wurde Vater zweier Kinder und genießt nun seinen Ruhestand. Über 21 Jahre lang engagierte er sich im Vorstand des THW Kiel und war zweiter Vorsitzender. Seine Frau Helga stand ihm dabei als Vorstandsmitglied für Pressearbeit zur Seite. Obwohl Jürgen Gebauer heute in Hassee lebt, schaut er in der Prüne und besonders am Haus Nummer 12 ab und zu vorbei. "Die Haustür ist immer noch die Gleiche", freut er sich und schon ist er wieder in Gedanken mitten in den 1950er-Jahren.

„Raufkommen! Baden!“ Eine autobiografische Erzählung von Jürgen Gebauer, Paperback, 126 Seiten, ISBN-13: 9783756295777. Verlag: Books on Demand, Preis 7,99 Euro bzw 5,99 Euro (E-Book).

Von Katja Schweckendiek