Eine rätselhafte Entführung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Geschichte klang zunächst eindeutig: Ein Mann aus Kiel hat über Monate einer Frau nachgestellt, sie geschlagen, vergewaltigt und schließlich noch entführt. Endgültig öffentlich wurde alles, als am vergangenen Dienstag die Einsatzhundertschaft der Polizei aus Eutin auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände in Holtenau anrückte und unter Hochdruck nach der 29-jährigen Frau aus Rendsburg und ihrem mutmaßlichen Entführer suchte. Am Abend erfolgte zum Anbruch der Dunkelheit der Zugriff. Der Mann wurde festgenommen und die Frau lebend befreit.

Doch eine Woche nach diesen Ereignissen sind weiterhin viele Fragen offen - und die Rollen in dem Fall längst nicht so eindeutig, wie es zunächst aussah. Entsprechend vorsichtig sind die Ermittler mit ihren Auskünften. Warum hat die Staatsanwaltschaft den Mann trotz der Vorgeschichte auf freien Fuß gelassen? Wieso wird nicht gegen den Taxi-Fahrer ermittelt, der den mutmaßlichen Täter und die Frau nach Holtenau gebracht hat? Und hat die 29-Jährige von sich aus immer wieder den Kontakt zu dem Mann aus Kiel-Mettenhof gesucht? Sobald die Behörden Antworten präsentieren, werden wir weiter berichten. Vor allem das langsame länderübergreifende Zusammenspiel der Behörden muss genau durchleuchtet werden. Es ist ein komplizierter Fall, der in einer Woche auch den Innenausschuss des Landtags beschäftigten wird.

Da ein Container, dort ein improvisierter VIP-Bereich: Der Charme des derzeitigen Stadions besteht in seinem Patchwork-Ambiente. Das soll sich ändern. © Quelle: Frank Peter

Auf dem langen Weg hin zu einem neuen Holstein-Stadion muss morgen Abend eine wichtige Hürde übersprungen werden. Die Ratsversammlung entscheidet über die Gründung einer stadteigenen Stadiongesellschaft, die das Großprojekt endlich zum Start bringen soll. In einem zweiten Schritt sollen dann Anteile an einen privaten Investor verkauft werden. Dass dabei die Augen vor allem auf Citti-Gesellschafter Gerhard Lütje gerichtet sind, ist ein offenes Geheimnis.

Der glühende Holstein-Fan unterstützt den Verein schon seit vielen Jahre mit großen Summen - und wünscht sich mehr Unterstützung durch die öffentliche Hand. Nach den Vorstellungen der Stadt sollen die Baukosten jedoch auf keinen Fall die 75-Millionen-Euro-Marke überschreiten. Das ist einerseits sehr viel Geld. Aber es könnte zu wenig sein, um ein bundesligataugliches Stadion zu bauen.

Lütje wiederum hat Angst vor einer „Bruchbude“ und fordert einen wettbewerbsfähigen Veranstaltungsbereich mit Parkplätzen vor der Stadion-Tür. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Und am Ende muss ein Generalunternehmer gefunden werden, der sich dem Mammut-Bau stellt. Selbstverständlich ist das nicht. Schon vor fünf Jahren scheiterte der Bau der neuen Osttribüne daran, dass sich auf die europaweite Ausschreibung niemand beworben hat. Deshalb entstand 2019 die provisorische Stahltribüne, die der Verein selbst finanziert hat. Vier Jahre, so hieß es damals, solle das Provisorium stehen. Die Zeit ist bereits abgelaufen. Es würde mich nicht wundern, wenn die improvisierte Osttribüne eines Tages das letzte Element des alten Stadions sein wird, das noch steht.

Bauprojekt der Woche

Weil die Fundamente in der alten HNO-Klinik nicht mehr tragfähig sind, muss der Rohbau für die Erweiterung abgerissen werden. Die Erklärung ist nachvollziehbar, die Kosten lösen gleichwohl Kopfschütteln aus: Rund 1,9 Millionen Euro kostet die Entscheidung, die vergangene Woche bestätigt wurde. Der Bund der Steuerzahler spricht von einer „typischen Fehlplanung“.

Gastro-Tipp der Woche

Vor Ort war ich selbst noch nicht, aber die Drohnen-Aufnahme unseres Foto-Chefs Ulf Dahl hat mich neugierig gemacht: Gut Salzig in Stein vor den Toren der Landeshauptstadt hat noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, wie unser Gastro-Kritiker Oliver Stenzel berichtet. Aber es gibt Hoffnung.

Zitat der Woche

Es ist wichtiger denn je, dass sich unsere Branche aktiv für den Umweltschutz engagiert. Andreas Tedsen, Vizepräsident des Dehoga Schleswig-Holstein





Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Dass der Kieler Sackbahnhof auch unmittelbare Folgen für die Situation der Wohnungslosen in der Stadt hat, habe ich erst nach dem Lesen dieser Reportage meiner Kollegin Karen Schwenke erfahren. Sie hat sich an einem Sonntag mit Betroffenen unter der Gablenzbrücke unterhalten. Denn dort gibt es die Aktion „Kieler helfen mit Herz“.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion

KN