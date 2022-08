﻿Einen eigenen Baum pflanzen – darauf sollten Sie achten

Ein Baum im eigenen Garten spendet nicht nur Schatten, sondern hilft auch dem Klima. Bei der Entscheidung gibt es allerdings einiges zu beachten – wie Kiels Stadtbaumbeauftragter Karsten Jäkel verrät.

Kiel. „Es klingt zwar relativ profan, wird aber doch oft nicht beachtet“, leitet Karsten Jäkel seinen ersten Tipp ein: Bäume werden sehr groß. Deshalb sollte man sich wirklich gut überlegen, ob der Baum auch in 15 Jahren in ausgewachsenem Zustand noch dort hinpasst, wo man ihn pflanzen möchte. Besonders in den ersten Jahren gibt es für Baumpflanz-freudige Kieler einiges zu beachten, wie der Baumbeauftragte der Stadt erklärt.

Beim Kauf sollte man darauf schauen, dass der Wunschbaum standortgerecht ist. „Ich warne davor, Pappeln zu pflanzen“, sagt Jäkel. „Die wachsen zwar sehr schnell, werden aber relativ brüchig“. Gerade beim starken Wind im Norden keine gute Idee. „Außerdem können Pappeln viele Ausläufer bilden“, so Jäkel. Die Bodentriebe dringen rings um den Baum immer wieder aus dem Boden und dürften besonders Rasenliebhaber stören. „Auch bei Nadelbäumen wäre ich zurückhaltend“, so Jäkel. „Kiefern etwa sind zwar sehr schön – aber ebenfalls bei Sturm relativ bruchgefährdet.“