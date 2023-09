﻿Eingeschränkter Busfahrplan: Kieler Süden fühlt sich abgehängt

Hassee/Vieburg. Die Buslinien 12 und 13 der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) verbinden den Kieler Süden mit dem Norden der Landeshauptstadt. Ohne umzusteigen, können die Fahrgäste von Schulensee bis Strande fahren. Gerade für ältere Personen oder Menschen mit mobilen Einschränkungen sei die Linie eine wichtige Verbindung, machte Karl Stanjek am Dienstag bei der Sitzung des Ortsbeirats Hassee/Vieburg deutlich.

Scharfe Kritik äußerte der Angehörige des Seniorenbeirats daher daran, dass die KVG diese Busverbindung vor drei Monaten stark eingeschränkt hat. Zwischen Hauptbahnhof und Schulensee verkehrt die Linie derzeit nur sonntags, die Fahrten an Werk- oder Samstagen wurden ganz gestrichen.

Für Ersatz sollen die Linien 780 und 790 der Autokraft sorgen. Für viele Seniorinnen und Senioren stelle die Alternative aber ein Problem dar, da die Linien nur bis zum Hauptbahnhof fahren, so Stanjek. Wer weiterfahren will, muss umsteigen. Das bereite oft Schwierigkeiten, erklärte der Hasseer und führte aus: „Uns als Seniorenbeirat erreichen dazu viele Klagen.“

Mangel an Fahrpersonal ist Auslöser für reduzierten Busfahrplan in Kiel

Sitzungsgast Wiebke Bonow vom Eigenbetrieb Beteiligungen, der als Auftraggeber der KVG agiert, begründete den eingeschränkten Fahrplan mit akuten Problemen, Fahrpersonal zu finden. Seit einem Jahr sehe man sich gezwungen, Verbindungen im gesamten Stadtgebiet „massiv einzuschränken“, da es bei der KVG einen „hohen Krankenstand und viele Abgänge“ gebe, so die Stadtvertreterin. Zwar bemühe man sich, Personal einzustellen und auszubilden. Dennoch hätten die Fehlstellen nicht ausreichend kompensiert werden können.

Das Problem werde bereits in den „höchsten Kreisen“ beraten und sei auch Thema in der Ratsversammlung am Donnerstag. Mit der Reduzierung des Fahrplans wolle man trotz der schwierigen Personalsituation für Verlässlichkeit sorgen. Eine Wiederaufnahme der früheren Taktung der Linien 12 und 13 sei zunächst nicht vorgesehen. Bonow kündigte aber an, dass die Absprache mit der Autokraft vorsehe, die Taktung der zwischen Hauptbahnhof und Flintbek verkehrenden Linien 780 und 790 ab dem kommenden Jahr zu erhöhen.

Neben Verständnis für die Problematik gab es aus dem Ortsbeirat auch Kritik. „Uns wurde damals kommuniziert, dass es nur eine vorübergehende Maßnahme sei“, beanstandete Uta Boßmann (Grüne). Hans Wischmann (Linke/Die Partei) kritisierte, dass der Kieler Süden besonders betroffen sei von den Einschränkungen: „Es ist für uns ein unangenehmes Gefühl, von der KVG nicht ausreichend bedacht zu werden, zumal wir auch in Zukunft keine vernünftige Anbindung an das ÖPNV-System bekommen.“

Wieder eine durchgehende Verbindung zwischen Schulensee und Strande zu schaffen, sei auch das Ziel der Stadt, versicherte Bonow. Generell gehe es darum, den ÖPNV auszubauen. „Das Ziel ist nicht weg, es ist nur verschoben.“

Verkehrssicherheit an Kreuzung Pestalozzistraße und Fröbelstraße in Kiel hat sich verbessert

Von einer Verbesserung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung Pestalozzistraße und Fröbelstraße konnte Ortsbeiratsmitglied Christian Jopen (SPD) berichten. Anwohnende hatten regelmäßig gefährliche Situationen in dem zum Schulwegenetz gehörenden Bereich beanstandet. Die nach dem Hinweis des Gremiums vom Tiefbauamt ausgeführten baulichen Veränderungen hätten dazu geführt, dass das Tempolimit von 30 Stundenkilometern jetzt stärker eingehalten und die Rechts-vor-links-Vorfahrt besser wahrgenommen werde. „Messungen zeigen, dass die Geschwindigkeit von zuvor 58 auf 38 Stundenkilometer durchschnittlich reduziert werden konnte“, so Jopen.

KN