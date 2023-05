﻿Kiel: 37-jähriger randaliert im Regionalexpress

Kiel. In einem Regionalzug am Kieler Hauptbahnhof hat ein Mann durch aggressives Verhalten, lautes Schreien und Beschimpfen der Reisenden für Unruhe gesorgt. Daher sollte er von der Fahrt ausgeschlossen werden, so die Bundespolizeiinspektion Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend, 6. Mai, wurde gegen 23 Uhr die Bundespolizei durch einen Kundenbetreuer der Regionalbahn auf den Mann aufmerksam gemacht, da dieser den Aufforderungen, den Zug zu verlassen, nicht nachgekommen sei. Der 37-Jährige schien stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss zu stehen.

Regionalbahn in Kiel: 37-jähriger biss Bundespolizisten

Eine Streife der Bundespolizei habe den Mann unter mehrfacher Androhung von Zwangsmaßnahmen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung sei er nicht nachgekommen und habe den Beamten mit einer erhobenen Glasflasche gedroht. Nach Polizeiangaben brachte die Streife den 37-Jährigen daraufhin mit körperlicher Gewalt zu Boden, wobei er erheblichen Widerstand geleistet haben soll. Dabei biss er einem Beamten trotz Handschuh so stark in einen Finger, dass dieser einen Arzt aufsuchen musste. Der Beamte blieb jedoch dienstfähig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur durch Hinzuziehen einer weiteren Streife gelang es schließlich, den Widerstand so einzuschränken, dass der Mann gefesselt zur Wache getragen werden konnte, so die Bundespolizei Kiel.

Mann soll auch schon im Vorfeld Tätlichkeiten begangen haben

Hier wurde festgestellt, dass er schon ein paar Stunden vorher in einem Schnellrestaurant im Kieler Bahnhof eine Frau geschlagen und ihren Ehemann bedroht hatte. Zudem war er bereits am Tag zuvor wegen ähnlichen Verhaltens von der Bundespolizei in Hamburg angezeigt worden.

Lesen Sie auch

Ein Amtsarzt ordnete in Kiel eine psychiatrische Unterbringung an. Ein Krankentransport der Berufsfeuerwehr Kiel in Begleitung einer Streife der Bundespolizei verbrachte den Mann gegen 2 Uhr Uhr in die Psychiatrie in Heiligenhafen.