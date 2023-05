﻿Kieler „Tatort“: So kam „Borowski und die große Wut“ bei den Zuschauern an

Kiel. Bei diesem Kieler „Tatort“ scheiden sich die Geister: Das Ermittlerduo Borowski und Sahin ist in „Borowski und die große Wut“ den Gewalttaten einer misshandelten und verzweifelten Teenagerin auf den Grund gegangen. Nicht mal ein Schlag auf den Kopf konnte Borowski darin von seinen Ermittlungen abbringen – er telefoniert aus dem Krankenhaus mit der Teenagerin, die auf der Flucht ist.

Der „Tatort“, der am 7. Mai in der ARD ausgestrahlt wurde, wird in den Medien als größtenteils positiv bewertet. Der „Stern“ etwa schreibt: „2025 verabschiedet sich Axel Milberg von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski. Dieser Fall gehört zu seinen stärkeren.“ Der „Spiegel“ sagt zu dem Krimi: „Seien Sie nachsichtig mit dem Drehbuch und geben Sie sich der Musik und den Bildern hin: Hier finden zwei Versehrte zusammen“ und vergibt 7 von 10 Punkten.

In den sozialen Netzwerken finden sich auch viele negative Stimmen. Rainer Wilke schreibt auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten: „Der Tatort mit Borowski ist nervig und langweilig. Es sei denn man hat Schlafstörungen.“ Auch Anke Jensen konnte dem „Tatort“ aus Kiel nicht viel abgewinnen: „Diesen Tatort fand ich richtig schlecht.“

Kieler „Tatort“ – „Borowski und die große Wut“: So waren die Einschaltquoten

Doch viele positive Kommentare finden sich ebenfalls in den Sozialen Netzwerken wieder. Andreas Rudolph etwa schreibt in seinem Kommentar: „War sehr gut der Tatort“. Auch Andrea Sustano hat der „Tatort“ gefallen: „Mein Favorit! Borowski und Kollegin samt Team überzeugen mich jedes Mal.“ In der Umfrage auf KN-online.de bekommt der „Tatort“ bei 642 Stimmen die Schulnote 3,8 (Stand: 8. Mai – 11:12).

Auch außerhalb von Kiel konnte der „Tatort“ – zumindest was die Einschaltquote betrifft – überzeugen. Bei „Borowski und die große Wut“ schalteten 8,67 Millionen Zuschauer ein – das ergibt einen Marktanteil von 29,7 Prozent. Die Quote lag damit knapp über dem Durchschnitt des Kieler „Tatorts“ von 8,5 Millionen Zuschauern.