﻿Kochlöffel und Only locken die Kunden nach Kiel

Kiel. Currywurst-Fans und Mode-Liebhaber in Kiel können sich freuen: Am 22. September eröffnet eine Kochlöffel-Filiale in den ehemaligen Räumlichkeiten von Burger King im Sophienhof. In der Holstenstraße zieht im Oktober das Modegeschäft Only in das ehemalige Hanse Fashion Outlet. Im Sophienhof wurden zudem zwei weitere Neueröffnungen gefeiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch steht Sebastian Ostryga (40) inmitten einer Baustelle. Die Handwerker richten dem Franchise-Partner von Kochlöffel gerade in der ehemaligen Burger-King-Filiale die Küche ein. Sein Vorgänger hat den Sophienhof bereits während der Corona-Zeit verlassen. Seitdem stand der 70 Quadratmeter große Laden im Food-Court im ersten Stock leer.

Neueröffnung im Sophienhof in Kiel: Kochlöffel im Food-Court

„Ich freue mich riesig auf den 22. September“, sagt Sebastian Ostryga. In der ersten Eröffnungswoche koste jeder Hamburger einen Euro, kündigt er an. „Außerdem werden wir Magneten an Kiels Straßenlaternen bappen“, erzählt er. „Wer sie uns zurückbringt, bekommt eine Currywurst umsonst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sebastian Ostryga ist nicht neu im Geschäft. „Ich betreibe bereits als Franchise-Partner eine Kochlöffel-Filiale in Eckernförde in der Kieler Straße und eine in Lübeck in der Holstenstraße.“ 80 Filialen gebe es bundesweit. Er plant, in Schleswig-Holstein noch weiter zu expandieren.

Franchise-Partner betreibt bereits zwei Kochlöffel-Filialen in Eckernförde und Lübeck

„Das Prinzip von Kochlöffel ist super“, sagt der Eckernförder. Man sei weg vom alten „Fritten-Image“. „Wir sind ein moderner deutscher Imbiss mit halben Hähnchen, Currywurst und Burgern.“ Das Firmen-Motto „Coming home“ entspreche ganz seinem Grundsatz. „Bei uns soll man sich wie zu Hause fühlen.“

Nach der Schule lernte Sebastian Ostryga zunächst Bankkaufmann. Doch ziemlich schnell zog es ihn in die Selbstständigkeit. Das einst gelernte „Zahlenverständnis“ spiele ihm dabei in die Karten. Insgesamt 60 Mitarbeiter beschäftigt er. „In Kiel werden es zunächst zehn sein.“ Direkt am langen Tresen könne man den Angestellten bei der Zubereitung über die Schulter schauen.

Only vergrößerte sich im Sophienhof in Kiel

Gleich an zwei weiteren Stellen im Sophienhof gab es ebenfalls Veränderungen. So zog Mitte August die Only-Filiale im ersten Stock ein paar Meter weiter in das ehemalige Schuhhaus Görtz. In den vorherigen Räumlichkeiten von Only eröffnete das zum Unternehmen gehörende Pendant für Männer Only & Sons.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fashion Brand Only zog im Sophienhof ein kleines Stück weiter in die ehemalige Görtz-Filiale um. In den dadurch frei gewordenen Geschäftsräumen ist jetzt das männliche Pendant von Only zu finden: Only & Sons. © Quelle: Kristiane Backheuer

Veränderungen auch in der mittleren Holstenstraße: Neben New Yorker und der Alten Rats Apotheke wird am 19. Oktober eine weitere Only-Filiale eröffnen. Sie belebt das ehemalige Hanse Fashion Outlet, das Anfang des Jahres die Innenstadt verlassen hat.

Neueröffnung im Oktober: Only zieht in größere Räume in der Holstenstraße in Kiel

Schon zuvor gab es einen Only-Store in der Holstenstraße gegenüber der Aesculap Apotheke. Nach Angaben des Unternehmens suchte Only schon damals nach einem größeren Standort in Kiel. Ein Wunsch, der ganz gegen den Trend geht. Denn die meisten Unternehmen setzen derzeit eher auf Verkleinerung. Steigende Ladenmieten, hohe Energiepreise und Online-Shopping befeuern diese Entwicklung.

In der Kieler Holstenstraße eröffnet am 19. Oktober eine weitere Only-Filiale. © Quelle: Kristiane Backheuer

Mehr Platz fand Only nun aber in den ehemaligen Räumlichkeiten des Hanse Fashion Outlets. Auf zwei Ebenen gibt es ab Oktober nun auf rund 1000 Quadratmetern Mode und mehr. Unternehmenssprecherin Corinna Groothuis kündigt an, dass es vom 20. bis 22. Oktober 25 Prozent auf alles geben wird. Zudem ist DJane Katja Kraus aus Flensburg für den Zeitraum engagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Only ist eine Marke der Bestseller-Gruppe, die 1975 in Dänemark gegründet wurde. Bestseller ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt auf Mode und Accessoires. In Deutschland gibt es mehr als 250 Filialen. Seit 2017 ist Only eine eigenständige GmbH.

Lesen Sie auch

Die Bestseller-Gruppe führt außerdem die Marken Pieces, Noisy May sowie Jack & Jones. Letzteres ist in Kiel in der Holstenstraße, im Sophienhof sowie im Citti-Park ebenfalls mit je einem Store vertreten.

KN