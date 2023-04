﻿Elektroauto und Carport in Kiel durch Feuer zerstört

Einsatz in der Hofholzallee

Die Kieler Feuerwehr musste einen Brand in einem Carport löschen. Ein Elektroauto war in Brand geraten.

Großeinsatz in Mettenhof: In der Hofholzallee stand am Donnerstagmorgen ein Elektroauto im Carport in Flammen. Die Feuerwehr setzte erstmals ein neuartiges Löschmittel für diesen Brand ein. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

