Die Fördeschifffahrt in Kiel hat jetzt auch eine „Wellingdorf“. Mit einer Zeremonie wurde am Montag die neue Elektrofähre für die Schwentinelinie getauft. Das 25 Meter lange Schiff soll jetzt den Fährverkehr ankurbeln und noch mehr Menschen aufs Wasser locken.

An der Reventloubrücke wurde am Montag die neue E-Fähre der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK), die "MS Wellingdorf", getauft (v. li.): Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Taufpatin Katja Matthes, Direktorin des Geomar, SFK-Geschäftsführer Andreas Schulz, Cor Hoogendoorn, Chef der Holland Shipyards, und Matrose Christian Pöpcke.

Kiel. Kiel ist bei der Verkehrswende ein großes Stück weiter. Am Anleger Reventlou wurde am Montag die zweite Elektrofähre der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) feierlich in Dienst gestellt.

Mit dem ersten Wurf brachte Professorin Katja Matthes die Sektflasche an der Scheuerleiste der „Wellingdorf“ zum Platzen. Die Taufpatin ist Direktorin des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen großen Teil der Passagiere der Linie F2 zwischen der Schwentinemündung und Reventloubrücke stellen.

Mit der „Wellingdorf“ ist nach der „Düsternbrook“ die zweite von drei geplanten Elektrofähren in Dienst gestellt. Ab September kann damit zumindest die Schwentine-Linie komplett klimaneutral betrieben werden.

Energie für 13 Stunden Fahrtzeit

„Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Verkehrswende in Kiel,“ lobte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Die knapp 25 Meter lange Fähre wird von großen Batterieblöcken mit Energie versorgt, die für bis zu 13 Stunden Fahrzeit reicht.

Außerdem gibt es an Deck große Photovoltaik-Elemente, die Strom für die Beleuchtung und die Bordtechnik liefern. Kiel ist damit die erste deutsche Hafenstadt, die mit zwei Elektrofähren eine Fährlinie im Wechselbetrieb betreibt.

„Der ÖPNV auf dem Wasser profitiert von dem Neubau, da bis zu 140 Fahrgäste sowie 60 Fahrräder befördert werden können“, sagte SFK-Geschäftsführer Andreas Schulz.

3,2 Millionen Euro hat die Fähre gekostet. 480.000 Euro bekam die SFK aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“ des Bundes als Fördermittel dazu.

Ein dickes Lob gab es auch für die Bauwerft Holland Shipyard. Die Investitionen in die Schiffe sowie in die Landinfrastruktur blieben in der Summe sogar etwas unterhalb der veranschlagten Kosten. Außerdem schaffte die Werft es, trotz Corona-Pandemie die drei Hybrid- und die zwei Elektro-Fähren in den exakt vertraglich vereinbarten Zeiten zu bauen. „Das war sehr gute Arbeit für solide Schiffe“, lobte OB Kämpfer.

Rottkäppchen statt Mumm

Übrigens: Die Rümpfe und die Scheuerleisten der neuen Fähren sind so solide, dass für die Taufe umdisponiert werden musste: Weil die Sorte Mumm an der Scheuerleiste nicht zerplatzt, kam bei der „Wellingdorf“ erstmals die Marke Rotkäppchen zum Einsatz. Die Flasche zerbrach gleich beim ersten Wurf von Katja Matthes.