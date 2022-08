﻿Elf Monate nach dem Tornado: Neue Boote für die Kieler Ruder-Teams

Am 29. September 2021 traf ein Tornado den Steg des Ersten Kieler Ruder-Clubs von 1862. Fünf Mitglieder des Vereins wurden verletzt. Einige sogar so schwer, dass sie lange im Krankenhaus bleiben mussten. Am Sonnabend war das schlimme Ereignis fast vergessen. An der Kiellinie gab es Sommerfest, Clubregatta und zwei Schiffstaufen.

Kiel. Fast genau elf Monate ist es her, als ein Tornado ein Boot mit Ruderern des Ersten Kieler Ruder-Clubs von 1862 traf. Just in dem Moment, als die Frauen und Männer am 29. September im vergangenen Jahr den Achter „Union“ zu Wasser bringen wollten. Es war kurz vor 18 Uhr.

Sekunden später sind sieben Menschen verletzt. Fünf müssen ins Krankenhäuser. „Ich kann mich daran nicht mehr erinnern“, sagt Ruderin Kristin Lewko. Ihre Erinnerung an den Tag und den Tornado ist einfach weg. „Erst am nächsten Tag bin ich im Krankenhaus aufgewacht“, sagt die Kielerin. Der Arm war gebrochen, sie hatte Verletzungen an Schulter und Schädel. Zwölf Tage lag sie im Krankenhaus.

"Es ging so wahnsinnig schnell", erinnert sich auch ihre Freundin Sabine Michalewski, die neben ihr stand und Rippenbrüche und Prellungen davontrug. Doch das ist jetzt elf Monate her. Die meisten Wunden sind verheilt und das Training hat wieder begonnen. "Ich bin auch schon wieder im Boot", sagt Lewko.

Vereinschef Bernd Klose übertrug am Sonnabend Kristin Lewko die Ehre der Taufe des neuen Achters. Zusammen mit all den Vereinsmitgliedern, die an dem Tornado-Tag auf dem Steg waren, trat sie an das neue Boot, das aufgestellt an der Kiellinie stand.

„Ich taufe dich auf den Namen ,V8’“, sagte sie, zog die Flagge vom Bug und taufte den Neubau mit Wasser. Der Schreck war vergessen und die Freude über den neuen Achter riesengroß.

Das 17,7 Meter lange Hightech-Ruderboot ist einer von zwei Neubauten des Ruder-Clubs aus der Werft von Max Schellenbacher aus dem österreichischen Donau-Hafen Linz.

Bei dem Sommerfest des Kieler Clubs war noch ein Neubau zur Taufe vor den Stegen aufgestellt. Ein neue Vierer des ERKCs glänzte in der Nachmittagssonne. Auch dieses Boot war erst vor wenigen Tagen von der Donau an die Förde gekommen.

Taufpatin für Erfolg bei Weltmeisterschaft geehrt

Die Ehre der Taufe für diesen Neubau wurde der sichtlich überraschten Finja-Lara Rothhardt (20) zu teil. Sie war eine der beiden ERKC-U23-Hoffnungen, die mit Medaillen von der Weltmeisterschaft aus Varese heimkehrten. Sie taufte den Vierer-Neubau auf den Namen „Quantensprung“.

Rothhardt war mit dem Vize-Weltmeistertitel im Leichtgewichts-Frauen-Doppelvierer (U23) aus Italien zurückgekehrt. Dort war mit Oskar Kroglowski auch ein zweiter ERKC-Ruderer im Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer ebenfalls mit Silber erfolgreich.

„Auf die Erfolge von Finja und Oskar sind wir alle sehr stolz“, so Erfolgsruderin Gaby Schulz, die beim ERKC zusammen mit Bernd Klose die Geschicke leitet. Die Patenschaft über die „Quantensprung“ ist da eine wichtige Rolle für die jungen Sportlerin.

Mit 450 Mitgliedern ist der Kieler Verein im Leistungssport und auch im Freizeitsport aktiv. Die neuen Boote verstärken die Flotte des ERKC für die Trainingszeiten am Morgen und Abend.

Spenden halfen bei der Anschaffung neuer Boote

Bei der Finanzierung der beiden Boote halfen auch Sponsoren. Während sie die Reparatur des vom Tornado in zwei Teile zerlegten „Union“ bezahlten, gab auch die Förde Sparkasse Geld für die Neuanschaffung.

Die Anschaffung der rund 500.000 Euro teuren „V8“ wurde aber maßgeblich durch eine Spende eines Nachbarn ermöglicht. Christian Prey wohnt neben dem Vereinsheim an der Kiellinie und ist auch Ehrenvorsitzender des ERKC. Der Kieler Unternehmer hatte den Tornado ebenfalls mitbekommen, es gab Schäden an seinem Grundstück.

Deshalb unterstützte die Familie Prey die Anschaffung des neuen Achters für den Kieler Rudersport. „Diese Spende hilft uns bei der Arbeit hier im Verein wirklich sehr“, so der Vereinsvorsitzende Bernd Klose.

Der vom Tornado zerlegte Achter „Union“ ist inzwischen auch wieder da. Auch er war in Linz repariert worden und ist wieder voll einsatzbereit.

„Das verbessert für die Mitglieder die Möglichkeiten beim Training“, so Klose. Und das mache gerade für die jungen Mitglieder den Rudersport in Kiel so interessant.