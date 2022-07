﻿Eltern-Kind-Entfremdung: „Ich habe meine Töchter zwölf Jahre nicht gesehen“

Warum will ein Kind nach der Trennung der Eltern seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr sehen? Das Aktionsbündnis „Genug Tränen“ meint, das sei oft nicht der Wille des Kindes, sondern beruhe auf einer Beeinflussung durch das andere Elternteil und spricht von schwerem psychischen Missbrauch. Ein Interview.

Kiel. Am Montag startet in Kiel eine Aktion des Bündnisses „Genug Tränen“. Eltern, die von ihren Kindern abgelehnt werden, wollen in norddeutschen Städten auf ihr Probleme aufmerksam machen. Burkhard Röttger (57), betroffener Vater aus Lübeck, hatte die Idee zu der Aktion. Vorab berichtet er im Interview über die Entfremdung von seinen Kindern.

Herr Röttger, das bundesweite Aktionsbündnis „Genug Tränen“, in dem sie aktiv sind, kämpft gegen die Entfremdung zwischen Kindern und einem Elternteil. Woran liegt es, dass der Kontakt abbricht?

Burkhard Röttger: Wenn Eltern sich trennen oder scheiden lassen, kommt es vor, dass das hauptbetreuende Elternteil nicht mehr will, dass das andere Elternteil Kontakt zu den gemeinsamen Kindern hat. Der Grund sind oft Kränkungen oder finanzielle Streitigkeiten. Durch Worte und Verhaltensweisen werden die Kinder dazu gebracht, das andere Elternteil abzulehnen. Die Kinder sagen dann irgendwann sogar, dass sie es nicht mehr sehen wollen. Oder sie werden vor Gericht gezerrt und müssen entscheiden, bei wem sie lieber sein wollen.

Haben Sie das selbst erlebt?

Ich habe meine beiden Töchter zwölf Jahre lang nicht gesehen, obwohl ich das Sorgerecht für beide habe. Mittlerweile sind sie 20 und 16 Jahre alt und glauben, ich sei böse. Sie haben Angst vor mir und laufen vor mir weg. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe zehn Jahre nach der Trennung von ihrer Mutter wieder neu geheiratet, ich bin ein liebevoller Vater und habe zwei Kinder, die mich sehr lieben. Das Erschreckende aber ist, dass meine beiden älteren Kinder vielleicht nie wieder zu mir zurückfinden. Diese Dramatik spielt sich in vielen Familien ab. Das ist vor allem für die Kinder schlimm, denn sie müssen ihren Vater oder ihre Mutter verbal ablehnen, meist ohne dass sie das wollen. Dadurch verlieren sie auch ihre Großeltern. Sie müssen es zu ihrem eigenen Schutz machen, um nicht mit dem Elternteil, bei dem sie leben, in Konflikt zu geraten. Sie erleben also ein Trauma, das sie noch als Erwachsene beschäftigen wird. Auch für die entfremdeten Eltern und Großeltern ist es sehr schwer auszuhalten, einige begeben sich in Therapie oder ziehen sich sehr zurück.

„Genug-Tränen“: Aktionswochen in Schleswig-Holstein „Genug Tränen – Kinder brauchen beide Eltern“ ist ein Bündnis aus dem Verein Väteraufbruch für Kinder, der Bundesinitiative Großeltern, dem Verband für Getrennterziehen Papa Mama Auch und dem Väternetzwerk. Die Informationswochen starten am Montag, 18. Juli, in Kiel. Das Infomobil ist für die Zeit zwischen 10 und 15 Uhr an der Kiellinie 61 angekündigt.

Wenn ein Gericht entscheidet, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen, dann steht ja oftmals der Vorwurf von Gewalt oder Missbrauch im Raum. Stimmen Sie nicht zu, dass das in jedem Fall ernst genommen werden muss?

Der Gewaltvorwurf wird immer mal wieder erhoben, manchmal begründet, oft aber auch missbräuchlich. Auch gegen mich wurde ein Gewaltschutzverfahren gestartet, weil ich meine Tochter Wochen nach der Geburt endlich zum ersten Mal sehen wollte, und weil ich keinen anderen Weg wusste, habe ich mich bei Bekannten, wo sie zu Besuch war, gegen den Willen der Wohnungsinhaber durch die Tür gedrängelt und mich neben das Baby gesetzt. Das war ein illegaler Zutritt, und die Polizei wurde gerufen. In der Folge durfte ich meine Tochter nicht mehr sehen, und die erste Entfremdung ging los. Leider wird Gewalttätigkeit immer eher Männern zugetraut als Frauen. Dabei geht die psychische Gewalt oft von Müttern aus, sie haben gerade in der ersten Lebensphase eine äußerst enge Beziehung zum Kind. Für Väter ist es schwer, sie fahren teils Hunderte Kilometer, um das Kleinkind zu sehen, und dann heißt es seitens der Mutter, das Kind sei zu krank für einen Besuch.

Richtet sich Ihr Vorwurf denn in erster Linie gegen Mütter, die nach einer Trennung den Vätern die Kinder vorenthalten?

Es gibt auch mehr und mehr Frauen, denen so etwas passiert. Das sind die Karrierefrauen, deren Mann nicht arbeitet und die Kinder betreut. Es ist meist so, dass das Elternteil, das viel arbeitet und wenig zu Hause ist, im Fall einer Trennung irgendwann isoliert wird. Gerade zu Beginn einer Trennung kochen die Emotionen ja sehr hoch, und es gibt diese Überforderung bei beiden Eltern. In dieser Phase beginnt der Entfremdungsprozess.

Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um Schlimmeres zu verhindern?

Eine verpflichtende Mediation bei Trennungen wäre sinnvoll. Denn das Beste für die Kinder ist es, wenn die Eltern sich befrieden. Zwar gibt es Angebote zur Mediation, aber oft will ein Elternteil das gar nicht in Anspruch nehmen. Grundsätzlich plädieren wir für eine gemeinsame Betreuung von Kindern. Denn das Modell, bei dem ein Elternteil die Kinder betreut und das andere zahlt, ist veraltet. Unser Aktionsbündnis „Genug Tränen“ hat darüber hinaus einen ganzen Maßnahmenkatalog aufgestellt, um Kinder wirksam vor psychischem Missbrauch durch Eltern-Kind-Entfremdung zu schützen.

Der Elektroingenieur Burkhard Röttger (57) aus Lübeck vom Aktionsbündnis „Genug Tränen“ leidet darunter, dass er keinen Kontakt zu seinen Kindern hat. © Quelle: privat

Sie sagten, dass sie Ihre Töchter zwölf Jahre nicht gesehen haben. Wie gehen Sie heute damit um?

Ich suche immer noch nach Möglichkeiten, darüber hinwegzukommen. Meine Hoffnung ist, dass meine Töchter durch diese Aktion von meinem Interesse an Ihnen erfahren und auf die Idee kommen, mich zu kontaktieren. Ich weiß bis heute nicht, was ihnen Angst macht, und warum sie denken, dass man nicht mit mir reden kann. Ich weiß nicht, was ihnen erzählt wurde. Aber ich hoffe sehr, dass ich es irgendwann aufklären kann.

Interview: Karen Schwenke