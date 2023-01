﻿So reagieren die Fahrgäste in Kiel auf den Wegfall der Maskenpflicht

Fahrgäste, die mit Bus, Bahn oder Taxi in Schleswig-Holstein unterwegs sind, brauchen seit dem 1. Januar 2023 keine Maske mehr tragen. Das kommt nicht bei allen gut an.

Kiel. Seit 1. Januar fallen die Masken im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Schleswig-Holstein – oder auch nicht. Denn trotz Ende der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen, Taxis und Co waren viele Fahrgäste am Montag in Kiel offenbar noch vorsichtig und trugen einen Mund-Nasen-Schutz.