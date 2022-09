﻿Energie-Krise: Neue Nummer gegen Kummer in Kiel

Telefonische Hilfe für Bürger in Not: Stadtwerke Kiel, Stadt Kiel und das Jobcenter bieten ab Dienstag, 4. Oktober 2022, eine zusätzliche Beratung in Energiefragen an. Im Bild Stadtwerke-Vorstand Frank Meier (v. li.), Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sozialdezernent Gerwin Stöcken.

Gas-Umlage weg, Gaspreisbremse kommt – was gilt jetzt eigentlich? Und was hilft, wenn trotz aller Sparmaßnahmen das Geld nicht reicht? Auf die große Verunsicherung in der Bevölkerung reagieren Stadtwerke, Stadt Kiel und Jobcenter mit einer neuen Hotline. Die Details.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket