Nach den verkündeten Einsparungen von Gas und Strom in den Schwimmbädern legt die Stadtverwaltung in Kiel nach: So sollen auch die Verkehrsgesellschaft, die Müllverbrennung und der Seehafen ihren Verbrauch reduzieren. Und auch die Bürger sollen motiviert werden, mitzumachen.

Kiel. Einen Teil des städtischen Energiesparplans stellte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwochabend bereits im Hauptausschuss vor. Am Donnerstag legte die Verwaltung nach: Die Stadt Kiel will auch bei der Verkehrsgesellschaft KVG, der Müllverbrennung sowie beim Seehafen Gas und Strom einsparen.

So soll die Beleuchtung an den Endhaltestellen für Busse kurzfristig überprüft und, sofern noch nicht vorhanden, durch Bewegungsmelder ergänzt werden. Im Seehafen müssen nach Angaben der Stadt alle Aufgaben, die an einen Arbeitsplatz im Büro gebunden sind, künftig zu Tageszeiten erledigt werden. Auf diese Weise könne auf eine Beleuchtung verzichtet werden, so heißt es. Dies werde auch für die Hafenanlagen und den Umschlag geprüft.