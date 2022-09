Energie-Krise: Neue Nummer gegen Kummer in Kiel

Gas-Umlage weg, Gaspreisbremse kommt – was gilt jetzt eigentlich? Und was hilft, wenn trotz aller Sparmaßnahmen das Geld nicht reicht? Auf die große Verunsicherung in der Bevölkerung reagieren Stadtwerke, Stadt Kiel und Jobcenter mit einer neuen Hotline. Die Details.

Telefonische Hilfe für Bürger in Not: Stadtwerke Kiel, Stadt Kiel und das Jobcenter bieten ab Dienstag, 4. Oktober 2022, eine zusätzliche Beratung in Energiefragen an. Im Bild Stadtwerke-Vorstand Frank Meier (v. li.), Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sozialdezernent Gerwin Stöcken.

Kiel.  Explodierende Kosten, die gekippte Gasumlage – stattdessen kommt jetzt die neue Gas- und Strompreisbremse: Die Menschen in Kiel haben viele Fragen rund um die Energiekrise. Wie wirken sich die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Folge des Ukraine-Kriegs konkret aus – und was hilft, wenn man eine Nachforderung nicht bezahlen kann?

„Wir haben ein doppeltes Problem“, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Das Versorgungsproblem und die Verwirrung der Menschen, die nicht mehr wissen – was gilt denn jetzt?“ Der Sprecher der Stadtwerke Kiel, Sönke Schuster, ergänzt: „Bei uns steht das Telefon nicht still. Heute Morgen wurde fast das Service-Center lahmgelegt.“ Mit einem neuen telefonischen Beratungsangebot reagieren Stadtwerke, Jobcenter und die Stadt auf die große Verunsicherung in der Bevölkerung.

Telefon-Beratung ab Dienstag, 4. Oktober 2022, in Kiel freigeschaltet

Insbesondere an Kieler in finanziellen Nöten richtet sich die Hotline, die unter der Telefonnummer 0431/901-3333 ab Dienstag, 4. Oktober, freigeschaltet wird. In Zukunft sind die Berater montags bis freitags zwischen 13 und 18 Uhr erreichbar. Geplant ist zudem ab Ende Oktober eine Beratungsstelle in der Kieler Innenstadt in den Räumen des Impfzentrums.

Wie groß der Bedarf ist, erklärt Koordinatorin Julia Timm vom Jobcenter Kiel. Ein inoffizielles Beratungsgespräch habe sie bereits am Freitagmorgen geführt. „Die Kundin hatte Post von den Stadtwerken bekommen, sollte einen Abschlag von 300 Euro zahlen“, berichtet Timm. Die Frau lebe von einer Altersrente von 500 Euro im Monat. Da reicht ein knappes Wort, um deren Lage zu beschreiben: „Schwierig“.

Strom-Sperre weiterhin in Kiel möglich Wer seine Energie-Rechnungen nicht bezahlt, dem droht im schlimmsten Fall die „Versorgungsunterbrechung“ – so heißt es bei den Stadtwerken Kiel, wenn der Strom abgestellt wird. Und das kommt im Jahr nach Angaben des Versorgers bei rund einem Prozent der 140.000 Stromkunden vor, also bei etwa 1400 Haushalten. Die Sperre bleibe ein wichtiges Instrument, damit sich nicht hohe Schulden bei Kunden ansammeln, betont Stadtwerke-Vorstandschef Frank Meier. Damit sie jedoch nur in Ausnahmen zum Zuge kommt, gibt es Abwendungs-Vereinbarungen mit Kunden und Raten-Pläne. Zwischen Januar und September dieses Jahres habe man sogar 20 Prozent weniger Ratenpläne abschließen müssen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, so der Stadtwerke-Chef. Er ergänzt: „Unser Ziel ist immer, dass finanziell in Not geratene Kunden weiter Energie beziehen können und eine Versorgungsunterbrechung vermieden wird.“

Die insgesamt acht Fachleute von Stadtwerken, Jobcenter und Stadtverwaltung analysieren in solchen Fällen mit den Hilfesuchenden die Möglichkeiten und suchen einen Weg aus der Krise. Timms konkreter Lösungsansatz für die Anruferin: ein Antrag auf Grundsicherung. Das habe wiederum Unsicherheiten offenbart. „Die muss ich doch zurückzahlen“, haben die Kundin fälschlicherweise geglaubt. Julia Timm habe ihr innerhalb von fünf Minuten helfen können – und Dankbarkeit erlebt.

40.000 Haushalte in Kiel in prekärer finanzieller Lage

Die Rentnerin in finanzieller Not ist kein Einzelfall. „In Kiel gibt es 40000 Haushalte im prekären Bereich, mit geringem Einkommen, wenig Geld“, berichtet Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD). Die eine Hälfte dieser Haushalte beziehe bereits Sozialleistungen, die andere Hälfte seien Geringverdiener, die schnell in Bedrängnis geraten könnten. „Für jeden ist die Erhöhung der Energieversorgungskosten eine dramatische zusätzliche Belastung. Das macht die Leute unsicher.“

Ayfer Bayram, stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters Kiel, bietet darum zusätzliche Hilfe an: „Wenn Kieler Bürgerinnen und Bürger durch gestiegene Energiekosten einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, helfen wir schnell und unkompliziert.“

Gerwin Stöcken: „In den Sozialämtern laufen die Drähte heiß“

Zu den finanziellen Sorgen hinzu kämen Fragen zu anderen bevorstehenden neuen Regelungen, etwa zum Wohngeld. Gerwin Stöcken: „In den Sozialämtern laufen die Drähte heiß.“ Die Einrichtung eines Bürger-Telefons zur Energiekrise hatten die städtischen Akteure daher bereits vor Wochen geplant.

Laut Stöcken soll es als eine Art vorgeschalteter Filter dienen, um bereits im Vorwege Fragen zu klären, auf neue Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen und Orientierung zu geben – bevor hohe Abrechnungen kommen und das Geld ausgeht. Und im äußersten Fall eine Wohnung dunkel und kalt bleibt. „Bisher ist für die meisten noch nicht viel Schlimmes passiert“, sagt Ulf Kämpfer. Das bleibe das Ziel. Unterstützung gibt es bei Bedarf vom Schulden- und Insolvenzberatungszentrum Kiel, Mieterbund und der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Stadtwerke Kiel: Energiesparen weiter wichtig

Die Ankündigung der milliardenschweren Entlastung über die Gaspreisbremse indes sehen Kiels OB Kämpfer, Stadtwerke-Chef Frank Meier und Jobcenter-Vizechefin Ayfer Bayram nun erst recht als Bestätigung für die Notwendigkeit einer Hotline. Gerade wegen der neuen Pläne sei das Angebot sinnvoll. Meier hält fest: „Das wird eine sehr pauschale Lösung sein.“ Es werde viele Fälle geben, die nicht berücksichtigt werden könnten.

Energiesparen bleibt wichtig: Stadtwerke Kiel-Chef Frank Meier. © Quelle: Uwe Paesler

Eine wichtige Säule, um Energiekosten abzufedern, bleibe weiterhin das Energiesparen, betont der Stadtwerke-Chef. Regionale Tipps dazu gibt es unter www.energie-sparen-jetzt.sh im Internet.