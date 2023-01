﻿Preisschock: Studentenwerk erhöht die Mieten in den Wohnheimen

Die Pauschalmieten, die Studierende in den Wohnheimen im Land zahlen, steigen zum 1. Februar drastisch.

Kiel. Preisschock für die Studierenden in Schleswig-Holstein: Ab 1. Februar müssen sie tiefer in die Tasche greifen, denn das Studentenwerk erhöht die Mieten in seinen Wohnheimen in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Wedel drastisch. Begründet wird das mit den enorm gestiegenen Energiekosten.