﻿Energiekrise: Wie eine kleine Bäckerei in Kiel ums Überleben kämpft

Die hohen Preise bedrohen die Existenz der Bäckerei Knuust in Kiel. Bäckermeister Pawel Bolt will aber weiterkämpfen – und versucht alles. Mit Erfolg?

Bäckermeister Pawel Bolt in seiner Backstube der Bäckerei Knuust in Kiel. Wie lange er noch öffnen kann, ist ungewisser denn je.

Kiel. Manchmal, sagt Pawel Bolt, sei die Lage beängstigend. Hart arbeiten, ohne dass am Ende etwas übrig bleibt. Stark steigende Preise, die die Hoffnung Stück für Stück wegfressen. Bolt ist Bäcker, seit 2010 betreibt er seine eigene Backstube Knuust in Kiel. Keine große Kette, ein einzelnes Geschäft, dazu noch ein Café, 18 Angestellte, darunter viele Minijobber. Wie viele Bäcker kämpft Bolt gerade ums finanzielle Überleben. Er will nicht aufgeben. Gelingt das?

Als Bolt an einem Sonnabend Mitte November gegen 10.30 Uhr Rechnungen in seinem Büro ausbreitet, hat er nur etwa vier Stunden geschlafen. Bis 6 Uhr stand er noch in seiner Backstube und buk Brötchen. Bolt, 38 Jahre alt, ist ein Mann, der seine gute Laune nicht verloren hat. Immer wieder lacht er, gibt sich kämpferisch. Dabei sind die Zahlen, die vor ihm liegen, alles andere als ermutigend.

Bäckerei Knuust in Kiel: Kosten für Gas haben sich fast verdreifacht

Die Gaskosten? Innerhalb eines Jahres ist der monatliche Abschlag von 500 auf 1272 Euro geklettert. Strom? Von 1058 auf 1321 Euro. Mehl? Kostet jetzt netto pro Kilo 69 statt 39 Cent. Eine Tonne Mehl verbraucht Bolt in der Woche, da kommt einiges zusammen. Bei den anderen Zutaten sieht es nicht besser aus: Preissteigerungen von 80 bis 150 Prozent sind die Regel, auch die Verpackungen sind teurer geworden. „Es zieht sich durch alle Bereiche“, sagt Bolt.

Erst Corona, jetzt das. „Wir gehen aufs Ersparte, die Reserven werden abgebaut“, berichtet Bolt, der kürzlich sogar seine Lebensversicherung kündigte, um eine alte Steuernachzahlung zu stemmen. „Normalerweise wäre das Geld da gewesen.“ Aber normal ist gerade nichts. Zum Glück, sagt Bolt, habe er seine Frau. Sie hilft nicht nur viel in der Bäckerei mit, sondern hat auch noch einen anderen Job. „Ohne dieses Geld“, sagt Bolt, „wäre der Ofen schon lange aus“.

Die Bäcker stehen symbolisch für die Folgen der Energiekrise, die viele Unternehmen bis aufs Mark trifft. Bäckerei um Bäckerei schließt, Mitte November gingen deutschlandweit Handwerksbäcker auf die Straße, forderten unter anderem Härtefallfonds für Betriebe, die durch die Energiepreise in die Verlustzone geraten sind.

Bäckerei Günther aus Kiel: „Große Herausforderungen für Branche“

Dass die Lage angespannt ist, berichten auch große Bäckereien in Schleswig-Holstein. „Wir und die ganze Branche stehen vor großen Herausforderungen“, sagt Bastian Reichartz, Geschäftsführer der Kieler Bäckerei Günther mit 300 Beschäftigten und 40 Filialen.

„Bei der Jahresplanung fehlt uns die Glaskugel, es ist schwer, Voraussagen für die nächsten Wochen und Monate zu treffen.“ Mit einem „blauen Auge“ kommt das Passader Backhaus laut Geschäftsführer Olaf Knickrehm davon. Aber: „Natürlich ist es kein gutes Jahr, die hohen Preise fressen den Gewinn auf.“

Pawel Bolt hat an seinem Computer eingestellt, dass er eine Mitteilung erhält, sobald es neue Nachrichten zu Bäckern in Schleswig-Holstein gibt. Die Suche nach einer Lösung. Das Patentrezept aus der Krise fehlt. Ein paar Maßnahmen hat Bolt schon getroffen.

Der Konditor der Bäckerei wirft den Ofen nur noch zwei- statt viermal in der Woche tagsüber an. Die Preise für seine Produkte hat er dieses Jahr dreimal erhöht. „80 Prozent der Menschen verstehen das.“ Aber die Kundinnen und Kunden sind zurückhaltender, auch das spürt Bolt.

Bäcker aus Kiel bangt um Existenz seiner Backstube

Seit einiger Zeit ist Bolt der Streamingplattform Twitch aktiv, zeigt der Internet-Community live, wie er nachts backt. Ein Hobby, das zusammen mit seinem Online-Shop ebenfalls etwas Geld abwirft. Twitch, Bäckerhandwerk ohne Backmischungen, glückliche Kunden sehen: Es gibt viele Dinge, die Bolt antreiben, weiterzumachen. Doch der Kampf mit sich selbst wird härter. "Manchmal habe ich keine Lust mehr", sagt er. "Ich frage mich, ob das noch sein muss."

Er hat schon überschlagen, was das bedeuten würde, aufzuhören. Die Räumlichkeiten für seine Backstube sind angemietet. Allein der Auszug würde wahrscheinlich eine fünfstellige Summe kosten, rechnet Bolt vor. Denn wie er seinen großen Ofen aus der kleinen Tür herausbekommen soll, wisse er nicht. Dafür seien wahrscheinlich umfangreiche Arbeiten notwendig.

Überlegungen, die Bolt wieder wegwischt. „Ja“, sagt er, er wolle weitermachen. Aber irgendwann, das weiß auch er, muss es besser werden, die Preise wieder sinken. Sonst muss auch Pawel Bolt die Notbremse ziehen – wie es viele Bäcker vor ihm bereits gemacht haben.