Die Suche nach Möglichkeiten, Energie zu sparen, erfasst in Kiel alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Nach der Ankündigung, im Hörnbad die Wassertemperaturen zu senken, richtet sich der Blick auch auf die Sportvereine. Schlummern dort noch Einsparpotenziale?

Kiel. Potenzial zum Einsparen von Energie sieht die Stadt Kiel nicht nur bei den Bädern. Auch die Kieler Sportvereine und der Sportverband werden in den nächsten Wochen kontaktiert, um hier noch einmal gesondert auf Einsparmöglichkeiten hinzuweisen, kündigte Philip Schüller, Leiter des Amts für Sportförderung, am Donnerstag vor dem Ausschuss für Sport und Schule an.

Der Appell richte sich vor allem auch an Vereine, die für ihre Aktivitäten keine städtischen Gebäude nutzen, sondern eigene Vereinsheime und Sportanlagen betreiben, so Schüller. Der Amtsleiter verwies auf einen Handlungsleitfaden des DOSB, der Empfehlungen zur Energiereduktion aus Sicht der Sportvereine aufgreife. „Wir hoffen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, um Schließungen von Sportstätten am Ende unbedingt zu vermeiden“, betonte Schüller im Ausschuss.