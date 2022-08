Energiespartipps und der Ruf nach Ostanbindung

Mit dem Stufenplan der Kieler Verwaltung ist die Rohstoffkrise in der Landeshauptstadt endgültig angekommen.

Liebe Leserinnen und Leser,

derzeit erreichen uns in der Redaktion nahezu täglich Leserzuschriften mit wohlmeinenden Ratschlägen, wie die Stadt noch mehr Energie und damit Geld sparen kann. Sie könnte beispielsweise die Straßenbeleuchtung morgens früher ausstellen, rät ein Kieler, der beobachtet hat, wie die Lampen noch brennen, obwohl es schon lange hell ist. Oder ihre Belegschaft komplett ins Homeoffice schicken, das sei schließlich in der Corona-Zeit ausreichend getestet worden - so ein weiterer Vorschlag.

Ja, die Suche nach Einsparpotenzial im öffentlichen und privaten Leben hat vermutlich gerade erst begonnen. Wir kennen inzwischen, meist ungefragt, die Dusch- und Waschgewohnheiten von zahlreichen Spitzenpolitikern. Wenn in den nächsten Wochen klarer wird, wie hoch die Nebenkosten steigen, werden viele Menschen aber sicherlich von alleine alle Hebel in Bewegung setzen, um Energie und damit eigenes Geld zu sparen.

Da hilft nur noch mehr Bewegung: Im Lehrbecken des Hörnbads wird die Wassertemperatur aufgrund der Energiekrise von 28 auf 27 Grad gesenkt. © Quelle: Ulf Dahl

Nicht jeder Vorschlag ist dabei sinnvoll. Dass in den Kieler Bädern enormes Sparpotenzial steckt, ist allerdings unstrittig. Der Stufenplan der Verwaltung, der in den vergangenen Tagen präsentiert worden ist, überzeugt. Mit der leichten Temperaturabsenkung im Hörnbad wird sofort, wenngleich milde, reagiert. Und gleichzeitig ist klar, wie mögliche Verschärfungen aussehen werden, falls die Situation auf dem Energiemarkt eskaliert.

Im Trend der Zeit liegen auf jeden Fall die Hybrid- und Elektro-Fähren, von denen immer mehr auf der Förde im Einsatz sind. Am Montag wurde die „Wellingdorf“ getauft, die künftig zwischen der Schwentinemündung und der Reventloubrücke pendeln soll. Dass die Verbindung zum Ostufer und speziell zur Fachhochschule verbessert werden muss, ist unstrittig. Da sind sich FH, Stadt und KVG einig. Aber über das Tempo und die Wahl der einzelnen Schritte gibt es immer wieder Unstimmigkeiten. Der inzwischen nicht mehr ganz neue FH-Präsident Björn Christensen beklagt sich regelmäßig öffentlich über Kommunikationsschwierigkeiten mit Verwaltung und Verkehrsgesellschaft. Sicher ist: Das Ziel, mehr Leben und weniger Autoverkehr auf dem Ostufer zu etablieren, wird nur erreicht, wenn sich der ÖPNV erheblich verbessert. Da kann es gar nicht schnell genug gehen.

Bestes Wetter, aber keine Chance mehr zum Baden: Weil der Anleger Bellevue ab September wieder für den Fährverkehr zur Verfügung stehen soll, musste der Badesteg direkt nach den Sommerferien weichen. © Quelle: Ulf Dahl

Während ich diese Zeilen schreibe, herrschen in Kiel einmal mehr hochsommerliche Temperaturen. Dass unabhängig von der Wetterlage pünktlich zum Ferienende die Badestelle am Fähranleger Bellevue abgebaut worden ist, bleibt bedauerlich. Die Kommunalpolitik und die Verwaltung sind nun gefordert, für das nächste Jahr eine Nachfolgeregelung zu organisieren. Denn der Bedarf ist da und die Wahrscheinlichkeit, dass wir an der Förde regelmäßig hochsommerliche Wochen erleben werden, steigt von Jahr zu Jahr. Bis zu einer endgültigen Lösung, die es mit der komplett umgestalteten Kiellinie geben soll, darf jedenfalls nicht gewartet werden. Es wäre schon ein Wunder, wenn die von der Kommunalpolitik vereinbarte Überprüfung des Badebetriebs nach dieser Saison den Bedarf nicht bestätigen würde.

Bauprojekt der Woche

Fast alle wollen das neue Stadion. Aber der Weg dahin ist beschwerlicher als erhofft. Immerhin: Der Bebauungsplan ist endlich fertig. Damit sind zumindest die formalen Voraussetzungen für den Baubeginn erfüllt.

Gastro-Tipp der Woche

Dass in einer Brauerei mehr passieren kann als Bierproduktion hat das Lille-Team in den vergangenen Jahren schon mehrfach bewiesen. Nun drängen sie mit einer neuen Idee auf den Markt. Guten Appetit!

Zitat der Woche

Als ich das erste Mal Moin hörte, dachte ich: Was passiert denn jetzt? Clara Fréjacques, Opernsängerin

Meistgelesen in Kiel auf <a href="http://kn-online.de/" target="_blank">KN-online.de</a>

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Manchmal sind es die Geschichten neben der Nachricht, die am meisten Spaß machen. Mein Kollege Frank Behling brachte uns zum Schmunzeln, als er von den Sektproblemen bei Schiffstaufen berichtet hat. Und für unsere Leserinnen und Leser hat er aufgeschrieben, wie die SFK das Problem offensichtlich gelöst hat.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr Kristian Blasel, Leiter der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.