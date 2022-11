﻿Erlös des diesjährigen Kieler Entenrennens bricht alle Rekorde

Beim Kieler Entenrennen konnten in diesem Jahr rund 84 000 Euro an Spenden gesammelt werden. Das Geld geht an das Netzwerk ActiveOncoKids, das individuelle Sporttherapien für krebskranke Kinder ermöglicht. Bei der Geldübergabe wurden außerdem viele Unterstützer besonders geehrt.

Kiel. Bei der Übergabe der Erlöse des diesjährigen Entenrennens wurde im Kieler Welcome Center eine stolze Zahl verkündet: Knapp 84 000 Euro kamen im Rahmen des 16. Kieler Entenrennens zusammen. Damit wurde in diesem Jahr so viel Geld gespendet wie nie zuvor bei einem Kieler Entenrennen. Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion in den vergangenen 16 Jahren ein Betrag von über einer Million Euro für gute Zwecke gesammelt.

Vor diesem Hintergrund lobte der Schirmherr und Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer alle Beteiligten: „Als Schirmherr bin ich stolz darauf, dass das Kieler Entenrennen das erfolgreichste in ganz Deutschland ist. Es ist großartig, was hier an zivilgesellschaftlichem Engagement zusammenkommt.“ Das Entenrennen habe sich in diesem Jahr selbst übertroffen. Es sei „sensationell, die Schallmauer von einer Million Euro durchbrochen zu haben“, so Kämpfer.

Kieler Entenrenen: Ein besonderer Dank ging an Marlis Halft

Bei der Geldübergabe im neuen Welcome Center Kieler Förde der Stadt Kiel waren Organisatoren, Unterstützer und natürlich auch die Empfänger der Spenden vor Ort. Governorin des Lions-Distrikt 111 Nord, Jutta Renner, bedankte sich bei allen Beteiligten und hatte zudem noch einige Ehrenauszeichnungen zu vergeben, die stellvertretend für die Feuerwehr Kiel an Markus Brandau und stellvertretend für das Technische Hilfswerk an Lars Wehmeyer übergeben wurden. Die höchste Auszeichnung, die der Lions-Club zu vergeben hatte, ging mit dem Melvin Jones Fellow an „Oberente“ Marlis Halft: „Bei den Entenrennen wirken viele Menschen großartig mit, Marlis Halft steht allerdings ganz oben“, beglückwünschte Jutta Renner die langjährige Mit-Organisatorin des Entenrennens.

Therapieangebot der „ActiveOncoKids“ ohne Spenden nicht möglich

Das Geld aus diesem Jahr kommt dem Kieler Team vom „Netzwerk ActiveOncoKids“ zugute. Das Hauptziel des Netzwerkes ist es, Bewegungsangebote und individuelle Sporttherapien für Kinder und Jugendliche mit und nach einer Krebserkrankung zu ermöglichen. „Gerade bei Krebserkrankten ist die Sport- und Bewegungstherapie sehr wichtig – das scheint nur leider noch nicht bei den Krankenkassen angekommen zu sein“, sagt Thorsten Schmidt vom Kieler Team der „ActiveOncoKids“, die sich ausschließlich über Spenden finanzieren. „Ohne die Spenden ist es nicht möglich, eine solche Therapie anzubieten.“

Seine Kollegin, Nicole Soinski, ergänzt: „Durch körperliche Aktivität lassen sich Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen verringern. Durch das Geld ist es uns möglich, die Angebote in der Sport- und Bewegungstherapie weiter auszubauen, weitere Studien durchzuführen und durch die Therapie auch die Liegezeit der Patientinnen und Patienten zu verkürzen.“

Darüber hinaus findet die Therapie auch Anwendung in der Nachsorge: „Oft müssen die Kinder und Jugendlichen nach der Erkrankung genau da weiter machen, wo sie zuvor aufgehört haben. Mithilfe unserer Therapie ermöglichen wir es den Patienten, ihre Leistungsfähigkeit zu halten und sich im Schulsport oder anderen sozialen Kontexten, wie dem Vereinssport wieder zu integrieren“, erklärt Nicole Soinski.