Zum Start rumpelte es etwas, doch das sorgte für noch mehr Vergnügen bei den rund 2500 Zuschauern beim Entenrennen in Kiel. Großen Applaus gab es für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, die kurz vor Rennbeginn 9300 Plastiktiere einsammeln mussten, die aus einem zu früh geöffneten Sack gefallen waren.

Erst ein Frühstart, dann ein verzögerter Start – aber trotzdem ein gelungenes Spektakel. Das 16. Kieler Entenrennen begann mit einer kleinen Pannenserie. Die rund 2500 Zuschauer am Bootshafen hatten dennoch ihren Spaß und feuerten zunächst die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk und im Anschluss 9300 gelbe Gummienten an.

Was war passiert? Als die Enten zehn Minuten vor Rennstart ins Wasser gelassen werden sollen, reist der Sack mit den Plastiktieren auf, der an einem Kran eines Feuerwehrwagens hängt. Prompt erhebt sich auf der Straße vor dem Bootshafen ein riesiger gelber Berg, der aber schnell verschwindet. Mit vereinten Kräften werden die Plastikenten zurück in den Sack befördert, der glücklicherweise nicht kaputt ist. „Der Schnellverschluss hat sich zu früh gelöst“, erklärt der stellvertretende Amtsleiter der Kieler Berufsfeuerwehr, Markus Brandau.