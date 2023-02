Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Hilfsbereitschaft groß – auch in Kiel und der Region. Wo Sie Sachspenden abgeben können und was gebraucht wird – ein Überblick.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Hier können Sie spenden

Kiel. Nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist das volle Ausmaß der Katastrophe an der türkisch-syrischen Grenze noch nicht absehbar. Zahlreiche Menschen werden vermisst, internationale Hilfe läuft an. Auch in Kiel und Schleswig-Holstein ist die Hilfsbereitschaft groß. Hier erfahren Sie, wo Sie Sachspenden abgeben können und was benötigt wird.

Nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Was wird benötigt?

Im Katastrophengebiet herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Tausende Menschen sind nach Angaben von Hilfsorganisationen durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien obdachlos geworden – und das bei kaltem Wetter. Ein drohender Schneesturm könnte die Situation in den Erdbebengebieten nach Einschätzung der Hilfsorganisation Care noch deutlich verschärfen. Viele Straßen seien nicht passierbar. Die Welthungerhilfe rechnet mit langen Aufräumarbeiten. In betroffenen türkischen Provinzen sind auch Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien.

Hilfsorganisationen und Gemeinden in den betroffenen Regionen riefen neben Blutspenden deshalb auch zu Sachspenden auf. Decken, Jacken, Mützen, Heizer: Gesammelt wird alles, was gegen die Kälte schützen kann. Denn das Erdbeben traf die Menschen bei Eiseskälte mitten in der Nacht.

Hier können Sie Sachspenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien abgeben

In Kiel und der Region ist die Hilfsbereitschaft groß: Ein Überblick, wo Sie Sachspenden abgeben können.

Ditip Ulu Cami (Moschee) in der Elisabethstraße 6 in 24143 Kiel sammelt bis Mittwoch Spenden für die Opfer in der Türkei: Angenommen werden Decken, Hygienemittel, saubere Babykleidung, Windeln, saubere Kleidung für Erwachsene und Ähnliches. Geldspenden werden nicht angenommen. Die Spenden sollen am Donnerstag in die Türkei gefahren werden.

Die Firma A.T.S. Transport und Logistik organisiert einen Hilfstransport nach Gaziantep in der Türkei. Bis Donnerstag, 9. Februar, werden in der Zeit von 8 bis 16 Uhr Sachspenden im Log In in der Memellandstraße 2, 24537 Neumünster, entgegengenommen. Ausweichtermine können über das Spendentelefon 0152/06890233 (Semra Ates) und 0176/20585695 (Benjamin Achter) vereinbart werden. Benötigt wird Kleidung, Hygieneartikel, Übernachtungshilfen (Zelte, Wolldecken, Schlafsäcke), Elektrogeräte (Heizpilze, Powerbanks), Lebensmittel (Babynahrung, Konserven, Trockennahrungsmittel, Mehl, Reis, Öl), Kinderzubehör (Spielzeug, Teddys, Malsachen), Haushaltsgegenstände (Geschirr, Besteck, Kochzubehör), Hilfsgegenstände (Umzugskartons, Koffer). Die Spenden gehen an AFAD – den Katastrophenschutz der Türkei. Der Transport erfolgt auf Kosten des Unternehmens.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Hier können Sie Geld spenden

Das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ bittet dringend um Spenden für die Erdbeben-Opfer. Die IBAN des Spendenkontos lautet: DE62 3702 0500 0000 1020 30. Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien.