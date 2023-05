Kommunalwahl-Ergebnisse für Kiel 2023: Grüne gewinnen

Kiel. Die Kieler Ratsversammlung wurde gewählt: Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 gewinnen die Grünen in Kiel laut vorläufigem Ergebnis die meisten Stimmen. Es folgen CDU und SPD.

Die detaillierten Ergebnisse der Kommunalwahl in Kiel 2023 – inklusive der Sitzverteilung - finden Sie in den folgenden interaktiven Grafiken der Wahlergebnisse für Kiel.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Kiel 2023: Stimmenverteilung für die Ratsversammlung

So wurde in den Wahlkreisen bei der Kommunalwahl in Kiel abgestimmt

Stimmverteilung der Kommunalwahl in Kiel 2023

Auf dem Stimmzettel standen bei der Kommunalwahl in Kiel 2023 insgesamt zwölf Parteien – neun davon traten in allen Gemeindewahlkreisen an. Die Grünen wurden nach vorläufigem Ergebnis stärkste Kraft. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien im Detail:

Grüne: 27,1 Prozent

CDU: 22,9 Prozent

SPD: 22,0 Prozent

SSW: 8,2 Prozent

AfD: 6,0 Prozent

Die Linke: 4,9 Prozent

FDP: 4,5 Prozent

PARTEI: 2,8 Prozent

Die Basis: 1,3 Prozent

Volt (die Partei trat in vier Wahlkreisen an): 0,2 Prozent

Die Humanisten (die Partei trat in zwei Wahlkreisen an): 0 Prozent.

Tierschutzpartei (die Partei trat in einem Wahlkreis an): 0 Prozent.

Wahlberechtigt in Kiel waren bei der Kommunalwahl 2023 insgesamt 192070 Personen. 88319 Wahlberechtigte haben abgestimmt – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 46,0 Prozent.

Ratsversammlung in Kiel: Sitzverteilung

Nach der Kommunalwahl ergibt sich eine neue Sitzverteilung für die Ratsversammlung in Kiel. Laut vorläufigem Ergebnis sind die insgesamt 49 Sitze im Rat künftig wie folgt aufgeteilt:

Grüne: 14 Sitze

CDU: 11 Sitze

SPD: 11 Sitze

SSW: 4 Sitze

AfD: 3 Sitze

Die Linke: 2 Sitze

FDP: 2 Sitze

PARTEI: 1 Sitz

Die Basis: 1 Sitz

Es handelt sich um eine vorläufige Sitzverteilung der Ratsversammlung in Kiel. Aufgrund möglicher Losentscheide gibt es bis zum endgültigen Kieler Wahl-Ergebnis keine vollständige Sitzverteilung.

Kiels Oberbürgermeister ist seit 2014 Ulf Kämpfer (SPD).

So wurde in Kiel bei der letzten Kommunalwahl gewählt

In Kiel holte die SPD bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien insgesamt:

SPD: 29,9 Prozent

CDU: 23,5 Prozent

Grüne: 20,4 Prozent

Die Linke: 7,2 Prozent

FDP: 6,5 Prozent

AfD: 5,9 Prozent

SSW: 2,8 Prozent

PARTEI: 2,6 Prozent

Piraten: 1,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2018 lag in Kiel bei 45,8 Prozent.

