Kommunalwahl 2023: Ergebnisse für Kiel

Kiel. Die Kieler Ratsversammlung steht heute zur Wahl: Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 entscheiden die Wahlberechtigten, wer sie auf kommunalpolitischer Ebene vertreten soll. Welche Partei holt in Kiel die Mehrheit? Wer gewinnt Stimmen, wer verliert Zustimmung? Und wie wird in den 25 Wahlkreisen der Landeshauptstadt abgestimmt?

Am heutigen Wahlabend präsentieren wir Ihnen hier ab 18 Uhr die Ergebnisse der Kommunalwahl in Kiel 2023.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Kiel 2023: Stimmenverteilung für die Ratsversammlung

So wurde in den Wahlkreisen bei der Kommunalwahl in Kiel heute abgestimmt

Zugelassene Parteien in der Kommunalwahl Kiel 2023

Auf dem Stimmzettel werden bei der Kommunalwahl in Kiel 2023 insgesamt zwölf Parteien zur Wahl stehen – aber nur neun davon treten in allen Gemeindewahlkreisen an. Zur Kommunalwahl in Kiel zugelassen wurden folgende Parteien:

SPD

CDU

Grün e

Die Linke

FDP

AfD

SSW

PARTEI

Die Basis

Die Humanisten (die Partei tritt in zwei Wahlkreisen an)

Tierschutzpartei (die Partei tritt in einem Wahlkreis an)

Volt (die Partei tritt in vier Wahlkreisen an)

So wurde in Kiel bei der letzten Kommunalwahl gewählt

In Kiel holte die SPD bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien insgesamt:

SPD: 29,9 Prozent

CDU: 23,5 Prozent

Grüne: 20,4 Prozent

Die Linke: 7,2 Prozent

FDP: 6,5 Prozent

AfD: 5,9 Prozent

SSW: 2,8 Prozent

PARTEI: 2,6 Prozent

Piraten: 1,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2018 lag in Kiel bei 45,8 Prozent.

Kiels Oberbürgermeister ist seit 2014 Ulf Kämpfer (SPD). In der 59-köpfigen Ratsversammlung mit neun Fraktionen hat die SPD seit der letzten Kommunalwahl 18 Sitze, die CDU 14 und die Grünen zwölf. Hinzu kommen zwei Fraktionen mit drei Abgeordneten und vier mit jeweils zwei sowie ein fraktionsloses Mitglied.

Kommunalwahl Kiel Wahlkreise – Hier wird 2023 in Kiel gewählt

Bei der Kommunalwahl ist Kiel in 25 Wahlkreise unterteilt. Die Wahlkreise zur Kommunalwahl in Kiel verteilen sich wie folgt auf die Stadtteile: