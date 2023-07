﻿Warum sich Benno Karschau über die Erixx-Zugausfälle in Kiel-Oppendorf freut

Kiel. Trostlos und einsam liegt der Bahnsteig mitten in Kiel-Oppendorf. Bis Ende September fährt hier kein Regionalzug hin. Streckenbetreiber Erixx lässt mal wieder alle Züge der Linie RB 76 von Kiel-Hauptbahnhof nach Oppendorf ausfallen – nichts Neues in diesem Jahr.

Und während sich viele Pendler darüber ärgern, gibt es einige Menschen, denen die ständigen Zugausfälle gerade recht kommen. Einer von ihnen ist Benno Karschau. „Jeder Tag, an dem der Zug nicht fährt, ist ein guter“, sagt er. Aber warum?

Nur wenige Meter vom Bahnhof in Oppendorf entfernt stehen Häuser. Karschau wohnt in einem, vermietet zudem einige Wohnungen in dem Block. Wenn ein Zug ankommt, bekommt er das mit. Zumindest, wenn er auf seiner Terrasse sitzt. Das laute Piepen der Schranken, das Quietschen der Zugbremsen, die laufenden Motoren der wartenden Autos, bei ungünstigem Wind auch die Abgase im Garten.

Erixx ließ bisher fast alle Züge nach Kiel-Oppendorf ausfallen

Kein Wunder, dass Karschau der aktuellen Situation auf der Strecke viel Positives abgewinnen kann. Züge sind zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Kiel-Oppendorf eine Rarität. Seit das Bahnunternehmen Erixx die Strecke im Dezember übernommen hat, fuhren die Züge lediglich elf Tage im Mai und zur Kieler Woche im Juni. Bis zum 30. September gibt es nun erneut keinen Zugverkehr.

Die Begründung: Personalmangel. Aus demselben Grund ließ auch die Deutsche Bahn, die die Strecke zuvor betrieben hatte, seit Juli vergangenen Jahres viele Züge ausfallen. Wirklich zuverlässig fuhr die RB 76 zuletzt im März 2022 (97,9 Prozent).

Die unverhofft gewonnene Ruhe ist für Benno Karschau eine gute Nachricht. Seit fünf Jahren wohnt der 73-Jährige mit seiner Frau wieder am Bahnhof. In dem Haus ist er früher aufgewachsen, kennt noch die alte Zugstrecke von Oppendorf bis Schönberger Strand, die 1982 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt wurde.

Kiel-Oppendorf seit sechs Jahren Endhaltestelle

Als vor etwa zehn Jahren die Neuaufnahme der als Hein Schönberg bekannten Strecke geplant wurde, wehrte sich Karschau, ging mit einem Anwalt dagegen vor. Ohne Erfolg. „Ich war es meinen Mietern schuldig, alles zu versuchen“, sagt er. Doch die Züge fahren, im Sommer 2017 wird der neue Bahnhof Oppendorf eingeweiht. Eigentlich nur als ein Zwischenhalt der Verbindung, die bis nach Schönberger Strand gehen soll.

Doch Kiel-Oppendorf ist nun schon seit sechs Jahren Endhaltestelle. Das macht es für Karschau und die anderen Anwohner besonders unangenehm. So lassen die Züge ihren Motor noch einige Minuten vor Abfahrt und nach der Ankunft laufen. Im Winter können das auch mal zehn Minuten sein. „Bei manchen Anwohnern ist es mit gekippten Fenstern dann fast wie am Theodor-Heuss-Ring“, berichtet Karschau.

Hein Schönberg wird frühestens 2025 fertig

Hein Schönberg ist die personifizierte Dauerverzögerung. Fertig sollte das Projekt eigentlich 2020 sein, mittlerweile nennt das Verkehrsministerium das Jahr 2025. „Hein Schönberg ist eine sehr wichtige Strecke für die Region“, sagt Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Benno Karschau ist nach den vielen Verzögerungen mehr als skeptisch. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Fertigstellung überhaupt noch erlebe.“

Die Situation würde sich deutlich verbessern, wenn Kiel-Oppendorf endlich nur Zwischenhalt sei. Bis dahin nehme er die Dauer-Zugausfälle bei Erixx aber „sehr wohlwollend“ auf. „Zur Kieler Woche haben wir wieder gemerkt, wie störend der ständige Zuglärm sein kann.“ Karschau weiß aber auch, dass die Situation für viele Pendler unbefriedigend ist. „Den Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, wäre ein normaler Zugverkehr natürlich zu wünschen.“

Ein lautes Piepen ertönt, die Schranken gehen nach unten. Fährt da etwa ein Zug? Tatsächlich. Karschau bleibt entspannt. Nein, Erixx hat nicht plötzlich zusätzliche Lokführer aus dem Hut gezaubert. Zweimal am Tag passiert ein Güterzug den Bahnhof – damit kann Karschau gut leben.

