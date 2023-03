Schienenersatzverkehr zwischen Hauptbahnhof und Oppendorf wird verlängert

Konzert in Kiel

Kostenfrei bis 15:20 Uhr lesen Konzert in Kiel

Spidergawd in der Pumpe: Bleischwere Wuchtbrummen

Die Rockband Spidergawd aus dem norwegischen Trondheim brachte neben den Songs ihres aktuellen Albums „VI“ auch Klassiker mit in die Kieler Pumpe. Das Quintett um Frontmann Per Borten überzeugte mit brachialem, kompromisslosem Sound und zog die 200 Gäste im Saal in seinen Bann.