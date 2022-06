Erneut Verstoß gegen Müllvorschriften auf Kreuzfahrer in Kiel

Junger Autofahrer will filmreif fahren – und kracht in geparkten VW-Bus

Einen kuriosen Einsatz absolvierte die Kieler Polizei am Montagabend in Düsternbrook. In dem Stadtteil Kiels war ein junger Mann mit einem Kleinwagen unterwegs und wollte sein Auto zum Driften bringen. Dabei schepperte er aber gegen einen geparkten Wagen.