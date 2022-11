Der Andrang bei der Eröffnung der ersten Kieler Alnatura-Filiale im Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße war am Donnerstag riesengroß. Auf 630 Quadratmetern bietet der Biosupermarkt hier ein XXL-Vollsortiment mit rund 6000 Artikeln – was im Vorwege der Ansiedelung auch für Konflikte gesorgt hatte.

Kiel. Einen fulminanteren Aufschlag kann sich kein Unternehmen wünschen: Schon am Morgen herrschte Donnerstag in Kiels erster Alnatura-Filiale Hochbetrieb. Zur Mittagszeit konnte man in dem Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße eröffneten Biosupermarkt dann den Eindruck gewinnen, hier würden es etwas zu verschenken geben. Tatsächlich lockt das in Schleswig-Holstein mit eigenen Märkten bislang nur in Lübeck und Norderstedt präsente Unternehmen die Kunden in der Eröffnungswoche mit einem Zehn-Prozent-Nachlass auf das gesamte Sortiment. Regulär bekommen hier Studenten immer dienstags einen Nachlass von acht Prozent.