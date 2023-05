﻿Erschließungsstraße zum Holstein-Stadion in Kiel soll klimafreundlicher Energielieferant werden

Kostenfrei bis 08:30 Uhr lesen

Schwentinental

In Klausdorf, Ortsteil von Schwentinental, fehlt es an Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen, sagt eine Initiative für altersgerechtes Wohnen. Schon 2030 werden 160 Demenzkranke in dem Ortsteil wohnen. Eine Betreuung gibt es aktuell für sie nicht.