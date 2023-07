﻿Für Bildung ist man nie zu alt: 40-Jähriger aus Kiel macht die erste Ausbildung seines Lebens

Kiel. Es ist nie zu spät: Das beweist der Kieler Rischat Berlin. Der 40-Jährige hat gerade eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker angefangen. Die erste Ausbildung seines Lebens. Eine Umschulung der Arbeitsagentur Kiel macht es möglich.

Ein Leben mit vielen „Schlenkern“ liegt hinter Rischat Berlin. Bisher hat er sich mit Hilfsjobs in der Logistik, im Lager oder als Möbelpacker durchs Leben geschlagen. „Gleich nach der Schule wollte ich zwar eine Ausbildung anfangen, aber irgendwie hat sich nie etwas ergeben“, erzählt er.

Kieler macht im Alter von 40 Jahren seine erste Ausbildung

Rischat Berlin kommt im Alter von zehn Jahren mit seinen Eltern aus Russland nach Kiel. Nach dem Hauptschulabschluss in Raisdorf arbeitet er mal hier, mal da. „Doch wer zuletzt kommt und nur Helfer ist, dem wird auch schnell wieder gekündigt“, erzählt er. Mit den Jahren kommt die Erkenntnis: Das kann es nicht gewesen sein. Er sehnt sich nach einem festen Job. Nach vertrauten Kollegen. Nach Dazugehörigkeit. Nach einem Werdegang, der „prickelnder“ ist.

Bei der Arbeitsagentur stößt Rischat Berlin mit seinem Wunsch auf offene Ohren. „Es ist toll, wenn Menschen entscheiden, in sich zu investieren“, sagt Hans-Martin Rump, Leiter der Agentur in Kiel. In Kiel sind knapp 10 500 Menschen arbeitslos gemeldet (Stand 30. Juni 2023). Davon haben rund 3 700 eine ausländische Herkunft. Rund 60 Prozent der arbeitssuchenden Menschen haben keine „in Deutschland anerkannte Qualifikation“. Aktuell machten knapp 50 von ihnen eine Umschulung wie Rischat Berlin.

Zweieinhalb Jahre dauert die verkürzte Ausbildung. In Lübeck beim dortigen Bildungsträger für Umschulungen (bfw Lübeck) lernt Rischat Berlin seit Oktober 2022 Theorie und Praxis. Dazu kommen zwei Praktika für jeweils drei Monate in Betrieben. Sein erstes Praktikum hat Rischat Berlin bei der Firma Werner Kluge Engineering (Maschinenbau) im Speckenbeker Weg in Kiel fast abgeschlossen.

Drei Monate Praktikum bei der Kieler Firma Kluge Engineering

Sein Werkstattleiter Andreas Grubert ist begeistert. „Rischat ist sehr zuverlässig. Das ist immer schon mal die halbe Miete.“ Dazu kämen aber auch noch seine hohe Auffassungsgabe, sein großes Interesse und dass er Spaß habe, im Team zu arbeiten.

Mit rund 20 Kollegen stellt Rischat Berlin in der Werkstatt unter anderem Spezialteile für Megajachten her. Das Team um Geschäftsführer Michael Kraske plant, entwickelt und fertigt für Kunden weltweit – vom hochwertigen Einzelteil bis zur kompletten Produktionsanlage.

Michael Kraske von Kluge Engineering: „In unserer Branche herrscht ein riesiger Arbeits- und Fachkräftemangel“

Das Problem: „In unserer Branche herrscht ein riesiger Arbeits- und Fachkräftemangel“, sagt Geschäftsführer Kraske. Als die Arbeitsagentur anrief, um Rischat Berlin unterzubringen, sagte er deshalb sofort ja. „Wir könnten sofort drei Leute einstellen“, sagt er. Rischat Berlin habe er auch schon ein Angebot gemacht: Nach der Ausbildung könne er liebend gerne bei ihm anfangen. „Er macht das super.“

Mehr als glücklich ist auch Rischat Berlin. Auch wenn die Ausbildung nicht nur weniger Geld bedeutet („wenn ich eine Familie ernähren müsste, wäre das schon sehr, sehr schwer“), sondern auch lange Fahrzeiten nach Lübeck. Mit seinem schwarzen Polo kommt er auf 770 Kilometer in der Woche zusätzlich. „Aber ich mag es, mit Metall zu arbeiten“, sagt der Kieler. „Meinen Schritt, eine Ausbildung zu machen, habe ich nie bereut.“

10 500 Menschen sind bei der Arbeitsagentur in Kiel als arbeitslos gemeldet

Wo er sich in zehn Jahren sieht? Er überlegt kurz. „So weit denke ich noch gar nicht.“ Erst einmal möchte er seine Ausbildung gut abschließen. Und dann vielleicht noch den Meister machen. Mal schauen.

Der Chef der Kieler Arbeitsagentur, Hans-Martin Rump, nickt bei solchen Worten. Bessere Voraussetzungen als jetzt könnten sich arbeitssuchende Menschen kaum wünschen. „Überspitzt gesagt, müssen sich die Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern bewerben.“ Doch nicht nur das spreche dafür, aktiv aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. Ohne Ausbildung habe man ein sechsfach erhöhtes Risiko, arbeitslos zu werden, ergänzt Rump. Zudem verdiene eine gelernte Kraft im Schnitt 800 bis 900 Euro mehr als eine ungelernte.

Ob man nicht irgendwann für eine Umschulung zu alt ist? „Da gibt es keine Grenze“, sagt Hans-Martin Rump. „Wir unterstützen jeden, der willens und in der Lage ist, sich beruflich zu orientieren.“ Dass es nie zu spät ist, beweist Rischat Berlin. Mit viel Elan ist er mittendrin in der ersten Ausbildung seines Lebens.

