﻿Erste Sprengungen am Gemeinschaftskraftwerk in Kiel am Sonntag

Am Gemeinschaftskraftwerk Kiel sollen am Sonntag der Gipssilo und die Rauchgasentschwefelungsanlagen gesprengt werden. Die beiden Anlagen stehen rechts vom Schornstein.

Am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel (GKK) wird es Sonntag für kurze Zeit etwas lauter. Es stehen die ersten Sprengungen im Zuge des Rückbaus an. Ein Silo und die Rauchgasentschwefelung werden am Nachmittag zu Fall gebracht.