﻿Manfred Scholz aus Kiel im ersten Bürgerrat des Bundestages

Kiel. Bevor es für Herrn Scholz demnächst in Berlin um die Wurst geht, hat er seine Familie wie jeden Sonntag zum Essen eingeladen. Diesmal schmiss er den Gasgrill auf seiner Terrasse an, ein Fleischesser-Traum aus Aluminium. Er marinierte Pute, Hähnchen, Hüft- und Nackensteaks. Für die Enkel und deren Freundinnen kaufte er vegetarisches Cevapcici und drückte Paprika, Zucchini und Zwiebeln auf einen Holzspieß. Dann legte er alles auf den Grillrost – und fluchte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am nächsten Morgen erzählt Herr Scholz die Geschichte wie eine Anekdote, mit leichtem Schmunzeln über dem Ärger. „Gemüse grillen macht keinen Spaß“, sagt er und zeigt auf den verklebten, verkohlten Grillrost.

Bürgerrat vom Bundestag: Wie viel Einfluss darf der Staat auf die Ernährung nehmen?

Manfred Scholz, 74 Jahre alt, macht keinen Hehl daraus, dass er „am Fleisch hängt“, wie er sagt. Bis vor Kurzem galt diese Eigenschaft als Privatsache eines Rentners aus Kiel-Projensdorf. Doch nun gehört er zum ersten Bürgerrat des Deutschen Bundestages – als Stimme des Volkes, die der Politik Empfehlungen aussprechen darf. Das Thema: „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“. Und nicht nur Herr Scholz fragt sich: Wie repräsentativ ist sein Kühlschrank?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ampel-Regierung will die Menschen mehr in die Politik einbinden. Bürgerräte sollen Vorschläge machen und das Parlament beraten. Entscheidungen treffen sie nicht. In Belgien, Irland und Frankreich gibt es solche Gremien ebenfalls. In Frankreich geht es in diesem Jahr um die Sterbehilfe. Deutschland tastet sich mit einem weniger pikanten Thema an die Basis heran – wohl aber mit einem, das an den Küchentischen dieses Landes für Kulturkämpfe sorgt.

Manfred Scholz aus Kiel sitzt für die Fleischesser im Bürgerrat

Scholz ist wie alle 160 Mitglieder des Bürgerrates per Los zu diesen Ehren gekommen. Nach dem Zufallsprinzip wurden zunächst 82 Gemeinden ausgewählt. Daraufhin erhielten 20 000 Einwohner der gelosten Kommunen Einladungen. 2200 davon meldeten sich an, darunter Scholz. Das einzige, was er angeben sollte, war, ob er Fleisch isst, vegetarisch oder vegan lebt. Aus den Rückmeldungen wurden 1000 mögliche Kombinationen von Bürgerräten mit je 160 Mitgliedern zusammengestellt, aus denen schließlich eine Variante ausgelost worden ist.

Scholz verdankt seine Teilnahme somit dem Losglück. Dabei liest sich sein Lebenslauf so, als sei er von einem Headhunter entdeckt worden. Scholz war hauptamtlich für die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) tätig, erlebte nach der Wende den Aufstieg und Fall der Meiereien und Schlachtereien Schleswig-Holsteins. Er betreute Betriebsräte, wickelte Metzgereien ab und saß im Aufsichtsrat von Nestlé. In früheren Jahren durfte er sich Deutschlands jüngster Leiter eines Coop-Ladens nennen. Für die SPD übernahm er mehrere Jahre den Vorsitz im Ortsbeirat Projensdorf.

Ernährung im Wandel: Auch bei Manfred Scholz gibt es jetzt fleischlose Tage

In all den Jahrzehnten hat sich vieles verändert – auch die Art, was auf den Teller kommt, wie Landwirte arbeiten, Schlachthöfe produzieren, Lebensmittel verarbeitet werden. Auch im Kühlschrank von Manfred Scholz hat sich einiges gewandelt: „Wir machen auch fleischlose Tage. Wir mögen gerne Gemüseauflauf – aber, ehrlich gesagt, haben auch wir noch Luft nach oben.“ Seit Scholz in Rente ist, kocht fast ausnahmslos er – es ist zu seinem Hobby geworden. Dabei legt er Wert auf frische Lebensmittel, Gewürze, Salz, eine Prise Zucker – „Aromen, Säuerungsmittel oder all die anderen Zutaten auf den Packungen, die ich gar nicht verstehe, vermeiden wir weitestgehend“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da geht es schon los: Kaum redet man übers Essen, wird es politisch. Und man fragt Scholz: Muss der Staat die Menschen nicht schützen vor übermäßigem Einsatz von Konservierungsmitteln, Geschmacksverstärkern, Zucker und Salz? Er schüttelt den Kopf, sagt: „Ich fühle mich schon jetzt von der Politik bevormundet.“ Wichtiger als Vorschriften zu machen, sei es aufzuklären: „Ich habe doch ein Eigeninteresse, gesund zu leben. In erster Linie geht es ums Bewusstsein – wie beim Rauchen.“ Alles andere, glaubt Scholz, führe in einer Gesellschaft zu Trotzreaktionen.

Manfred Scholz aus Kiel: „Man muss nicht das ganze Jahr über Erdbeeren essen“

Die industrielle Produktion von Lebensmitteln sei in einer Welt, auf der mehr als acht Milliarden Menschen lebten, nun einmal alternativlos, meint Scholz: „Mit der Hand ist das nicht mehr möglich.“ Auch für das Selbstschnippeln in der eigenen Küche sieht er wenig Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Wandel: „Ob die Menschen dafür bereit sind, sich eine Pilzsuppe selbst zuzubereiten, statt eine Fertigtüte zu nehmen, bezweifle ich. Das kostet mehr Zeit.“

Scholz lässt sich zu all den Themen auf seiner Terrasse nahe dem Projensdorfer Gehölz aus. Ein Idyll mit Trompetenblumen, Hängetöpfen und einem Hochbeet, in dem Mangold wächst. „Man muss nicht das ganze Jahr über Erdbeeren essen“, zitiert Scholz seine Frau und fügt an: „Wir reden über Klimaschutz und lassen uns die Früchte aus Südamerika einfliegen – das ist doch absurd.“

Ein Werbeverbot für zuckerhaltige Lebensmittel für Kinder, ausgewiesene Haltungsformen bei der Tierhaltung, ein höherer Steuersatz auf ungesunde Kost – wer versucht, über Ernährung zu sprechen, kommt nicht umher, auch über Politik zu reden. Scholz tut das gerne. Bald auch in offizieller Funktion.

Bürgerrat wird am 29. September eröffnet: Manfred Scholz befürchtet „eine Farce“

Am 29. September fährt Scholz nach Berlin. Dann wird der Bürgerrat von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet. Eine Besichtigung des Reichstagsgebäudes steht an, Vorträge, Gespräche mit Experten. Dann werden Arbeitsgruppen gegründet. Er wolle alles auf sich zukommen lassen, sagt Manfred Scholz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Doch eine gewisse Skepsis beschleicht ihn schon jetzt: „Ich fürchte, das wird eine Farce.“ Am Ende sei das, was er und die anderen Bürgerräte erarbeiteten, nur eine Empfehlung. Scholz glaubt, die Politiker werden trotzdem so handeln, wie sie es für richtig halten. Für ihn, so klingt es, ist das aber in Ordnung. Er grillt weiter. Und die Gemüsespieße brät er künftig in der Pfanne.

KN