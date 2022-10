Nun kann das erste Taubenhaus in Kiel an den Start gehen (von links): Initiator Gisbert Selke von der Deutschen Bahn, Björn Thoroe (Linke), Axel Schnorrenberg (SPD), Tierheimleiterin Elisabeth Haase und Frank Festersen, Leiter des Kieler Ordnungsamtes.

Es ist 20 Quadratmeter groß, hat mehrere Öffnungen an der Seite, Solarzellen auf dem Dach und eine Außenvoliere: So sieht Kiels erstes Taubenhaus in der Luxusvariante aus. 50 000 Euro hat die Deutsche Bahn dafür bezahlt, um die Tauben aus dem Bahnhofsgebäude wegzubekommen.

