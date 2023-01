﻿Hohe Auszeichnung: Kieler Apothekerin erhält die Ansgar-Medaille

Eine Medaille fürs Engagement: Das Erzbistum Hamburg vergibt seine höchste Auszeichnung an eine Kieler Apothekerin. Maria Schwarte (63) bringt sich seit 16 Jahren im Sozialdienst katholischen Frauen ein. Was sie antreibt und warum sie auch Zündkerzen wechseln kann?

Kiel/Elmschenhagen. Maria Schwarte strahlt tatsächlich aus, was auch die kleine Kapelle im St. Antoniushaus in Elmschenhagen, in der wir uns zum Interview treffen, ausstrahlt: Helligkeit, Freundlichkeit, Offenheit. Der Kirchenraum spendet Trost und wirkt eindrucksvoll modern. All das trifft auch auf diese außergewöhnliche 63-Jährige zu: Die gebürtige Kielerin wird Ende des Monats für ihr Engagement in der katholischen Kirche vom Erzbistum Hamburg mit der Ansgar-Medaille geehrt.

Ein paar Sonnenstrahlen fallen auf den hellen Holzfußboden der Kapelle. Auf dem Altar steht eine schlichte Krippe aus Ton. Verstreute Rosenblütenblätter weisen den Weg. An einer der sonst kargen Wände ist ein zauberhaftes, lebensgroßes Kunstwerk der Osnabrücker Keramikerin Ruth Landmann (1912-2008) angebracht.

„Es zeigt die Entstehung des Lebens“, sagt Maria Schwarte. Psalm 139. Unter anderem heißt es dort: „Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast.“ Maria Schwarte ist auch einzigartig – auch wenn sie diesen Satz sofort streichen würde. Im Rampenlicht zu stehen, liegt der Apothekerin im Ruhestand überhaupt nicht.

Ansgar-Medaille für Apothekerin aus Kiel: Maria Schwarte engagiert sich im Sozialdienst katholischer Frauen

Seit 16 Jahren – davon elf als Vorsitzende – engagiert sich Maria Schwarte ehrenamtlich im Sozialdienst katholischer Frauen. „Ein sperriger Name. Aber wir sind ein ganz, ganz tolles Team“, schwärmt sie und fügt gleich hinzu, dass neue, engagierte Frauen jederzeit mit offenen Armen aufgenommen werden.

Das ist die Ansgar-Medaille Die Ansgar-Medaille ist im Jahr 2000 geschaffen worden. Sie ist die einzige Auszeichnung des Erzbistums Hamburg und Laien vorbehalten. Mit ihr werden Frauen und Männer für ihren „vorbildlichen Einsatz für die Kirche“ ausgezeichnet. Auch für bedeutende Leistungen im kulturellen, sozialen und wissenschaftlichen Bereich kann sie vergeben werden. Die Medaille ist aus Silber gefertigt und teilvergoldet. Sie zeigt den Bistumsgründer Ansgar, der die thronende Gottesmutter verehrt. Die Darstellung wird von dem Schriftzug „Verdienstmedaille Erzbistum Hamburg“ umrahmt. Bekanntester Kieler Medaillenträger ist der Künstler Prof. Bernhard Schwichtenberg, der im Jahr 2016 geehrt wurde. Pro Jahr werden zwei bis vier Menschen auf diese Weise ausgezeichnet. Das Erzbistum Hamburg umfasst die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und den Landesteil Mecklenburg und vertritt knapp 400 000 Katholiken im Norden.

Der Sozialdienst katholischer Frauen, der 1916 gegründet wurde, ist der Trägerverein des St. Antoniushauses in Elmschenhagen – eine Einrichtung, die Menschen in besonderen Lebenssituationen unterstützt und begleitet, mit mehreren Beratungsstellen, verschiedenen Wohnbereichen, Kinder- und Jugendhäusern sowie ambulanten Hilfen.

Das St. Antoniushaus in Kiel wird vom Sozialdienst katholischer Frauen getragen

"Was dort gemacht wird, ist richtig cool", sagt Maria Schwarte. 180 Kräfte sorgen dafür, dass es für Menschen in besonderen Notlagen Hilfe und Hoffnung gibt. Dabei unterstützen Schwarte und die rund 60 weiteren ehrenamtlichen Frauen vom Sozialdienst katholischer Frauen.

Wie sie zu ihrem Engagement kam? „Schon mein Vater hat sich beim St. Antoniushaus mit viel Herz eingebracht“, erzählt Maria Schwarte. Kaum verdient sie selbst als junge Schülerin mit Nachhilfeunterricht ihr erstes eigenes Geld, trägt sie es ebenfalls in die Rüsterstraße.

Ehrung für Maria Schwarte aus Kiel: Engagement für die Schwachen der Gesellschaft

Auch als sie nach dem Tod ihres Vaters als Apothekerin die familieneigene Holsten-Apotheke in der Holtenauer Straße in Kiel weiterführt, schlägt ihr Herz für die Schwachen und Nichtgesehenen. Sie startet ein Salmiakprojekt, bei dem von jedem verkauften Salmiakbeutel das Geld komplett an Bedürftige geht. "Das Elend ist vor der Tür", sagt sie. "Man muss nur die Augen aufmachen."

Maria Schwarte geht mit offenen Augen durchs Leben. Nachdem sie mit bereits 23 Jahren ihre Approbation als Apothekerin in der Tasche hat, hört sie nie auf, über den Tellerrand zu blicken. Während sie promoviert, studiert sie neben der Pharmazie einige Semester Philosophie und Arabistik, macht eine Ausbildung zur freien Journalistin, arbeitet als ehrenamtliche Richterin am Berufsgericht und tobt sich künstlerisch in Worten und Bildern aus. "Mein Griechisch-Lehrer an der Kieler Gelehrtenschule hat immer gesagt: Vergesst nie, in fremden Gefilden zu wildern."

Auszeichnung mit Ansgar-Medaille: Maria Schwarte sieht die katholische Kirche kritisch

Das ist im Grunde der Leitspruch ihres Lebens. Neugier und offene Fragen führen sie neben der Verantwortung in ihrer Apotheke immer wieder zu neuen Ufern. Als ihr Bruder mit 29 Jahren stirbt, belegt sie einen Fernkursus in Theologie. Nicht nur die Frage nach dem Leben nach dem Tod bewegt sie, auch die Rolle der Frauen in der Kirche.

"Hier sehe ich die katholische Kirche durchaus kritisch. Die Rolle der Frau ist noch absolut ungelöst", sagt sie. Was sie wundert. "In der Bibel steht etwas ganz anderes." Dort hätten Frauen wesentliche Funktionen im Gemeindeleben gehabt. Kürzlich hat Maria Schwarte eine Ausbildung zur Gottesdienst-Beauftragten gemacht. Nun darf sie auch als Frau aktiv Gottesdienste mitgestalten.

Ein Ort der Ruhe: Kapelle im St. Antoniushaus in Kiel

Maria Schwarte versucht stets, sich einzubringen und die Welt ein wenig zu verändern. „Aber das versuche ich auf eine liebevolle, wohlwollende Weise zu tun.“ In ihrer Familie – sie hat vier Geschwister – sei nicht nur das soziale Engagement aktiv gelebt worden, sondern auch der Pragmatismus. „Wir können alle Zündkerzen wechseln“, sagt sie lachend.

Ganz pragmatisch gestaltete sich auch 2016 der Umbau der kleinen Kapelle im St. Antoniushaus. Man fragte sich: Was stört uns? Was wünschen wir uns? Was können wir uns leisten? Gemeinsam mit allen Beteiligten entstanden dann ganz einzigartige Ideen. „Die Gedanken sind frei“, sagt sie verschmitzt und blickt sich zufrieden im Raum um.

Ansgar-Medaille ist die höchste Auszeichnung des Erzbistums Hamburg

Die Sonne scheint noch immer durch die Fenster. Die Seele ist zur Ruhe gekommen. Ein schöner Raum. Ein Raum, der nicht nur Maria Schwarte immer wieder aufs Neue erfüllt. „Die Welt wird nicht einfacher“, sagt sie. „Ich habe mich immer als Frau im Hintergrund gesehen, die einfach mithilft, damit andere leuchten.“ So will sie es auch weiterhin halten. Die Ansgar-Medaille sei zwar eine tolle Ehre, aber gar nicht wirklich wichtig. „Es ist nicht bedeutend, wer was tut. Hauptsache ist, dass es jemand tut.“

