﻿Es wird laut: Seehafen Kiel muss nachts Gleise bei der Hörnbrücke tauschen

Am Bahnhofskai wird es in den nächsten Nächten etwas lauter. Der Seehafen Kiel muss als Betreiber des Gleisanschlusses Reparaturarbeiten im Bereich der Hörnbrücke vornehmen. Dabei kann es auch laut werden.

Am Bahnübergang zur Hörnbrücke in Kiel sind Gleisbauarbeiten nötig.

Kiel. Rund um den Fußweg zur Hörnbrücke wird es in den kommenden Nächten etwas lauter. Grund ist der Austausch eines Gleisstücks zwischen dem Fußgängerüberweg an der Hörnbrücke und dem Eingangstor zum Schwedenkai.

Die Schienen eines der beiden Gleise sind dort auf einer Länge von etwa 60 Metern abgenutzt. „Das ging einfach nicht mehr. Das ist eben Verschleiß“, so Lutz Bogs von der Eisenbahnabteilung des Seehafens.

Der Transport von Ladungseinheiten per Bahn nimmt zu. Jährlich werden im Kieler Hafen mehr als 100 000 unbegleitete Trailer und Container umgeschlagen. Davon wird bereits etwa ein Drittel mit der Bahn zum Schwedenkai an- und abgefahren. Diese Zahl steigt weiter. „Das sorgt aber auch für mehr Verschleiß“, so Bogs. Der Austausch der abgenutzten Gleise kann nicht tagsüber erfolgen, da in der Zeit die Gleise für den Rangierverkehr genutzt werden müssen.

Erst wenn die Beladung der Stena-Fähre am Nachmittag endet, rollen auch die Lokomotiven zurück zum Güterbahnhof nach Meimersdorf. Dann beginnen die Arbeiten an dem Gleisbett zwischen dem Fußgängerüberweg zur Hörnbrücke und dem Einfahrtstor am Schwedenkai.

In den Nächten zum Freitag und Sonnabend kann es besonders laut werden. Das liegt am Einsatz schwerer Maschinen zur Nachbearbeitung der Schweißstellen an den Gleisen. „Es werden aber immer nur kurze Zeiträume sein. Sie sind aber leider sehr laut. Deshalb bitten wir die Anwohner um Verständnis“, so Bogs.

Hotels wurden bereits über den Lärm informiert

Das Hotel Atlantic wurde bereits vom Seehafen informiert. Bei den ersten Arbeiten am Gleis hatte es dort auch schon den einen oder anderen fragenden Blick aus den Zimmern gegeben. „Wir haben aber die Rezeption über Art und Umfang der Bauarbeiten informiert“, so Bogs.

Die Arbeiter bereiten den Start mit schwerem Gerät am frühen Abend vor. Die Arbeiten sind in mehrere Phasen eingeteilt. So ist sichergestellt, dass jeweils am frühen Morgen die Baustelle wieder von Zügen passiert werden kann. Mit den Gleisen kommen auch gleich neue Schwellen zum Einbau. Damit ist der Gleiskörper für die kommenden Jahre dort für die Belastungen gut gerüstet ist.

Drittes Gleis erst 2020 eingeweiht

Nach dem Abschluss der Schienenerneuerung sind die Gleise zum Schwedenkai ab dem Wochenende wieder voll belastbar und können von den langen Güterzügen auch ohne Einschränkungen passiert werden. Erst 2020 war im Bereich des Bahnhofskais zwischen Hörnbrücke und Hörncampus ein 300 Meter langes drittes Gleis mit mehreren Weichen gebaut worden. Damit können die Güterzüge noch besser zusammengestellt und für den Transport nach Meimersdorf vorbereitet werden.

Mit den Güterzügen werden Container und auch Lkw-Auflieger über Hamburg bis zu Zielen in Westdeutschland, dem Benelux-Raum und auch nach Italien transportiert.