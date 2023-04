﻿Hier geht Flygge-Koch Mathias Apelt in Kiel selber gerne essen

Im Restaurant Ahlmanns ließ Mathias Apelt den ersten Michelin-Stern über Kiel aufgehen. Mittlerweile betreibt der Spitzenkoch mit dem Flygge an der Kiellinie sein eigenes Restaurant. Aber wo geht der Chef in Kiel eigentlich selber gerne essen? Fünf Empfehlungen – von Streetfood bis zum Fine Dining.

Kiel. Die meiste Zeit verbringt Mathias Apelt damit, in seinem Restaurant Flygge für andere am Herd zu stehen. Aber natürlich geht der Chef, der 2016 den ersten Michelin-Stern nach Kiel holte, auch selber gerne essen. Wo schmeckt es ihm in Kiel besonders gut? Fünf berufene Empfehlungen.

Mamajun: Handwerk und Regionalität

Am Mamajun schätzt Mathias Apelt nicht nur die handwerklich gute Küche, sondern auch das Ambiente des Restaurants. © Quelle: Frank Peter

Das Mamajun zählt nicht zuletzt deswegen zu meinen Lieblingsadressen in Kiel, weil sein Küchenchef Ben Oliver Timm ein Azubi von mir war. Er schloss seine Kochlehre dann als Deutschlands bester Lehrling ab und verfolgt hinsichtlich seines Fokus auf regionale Lebensmittel eine ganz ähnliche Philosophie wie wir im Flygge. Ich freue mich, dass sich auch die Gäste heute wieder mehr dafür interessieren, woher die Produkte kommen, die auf ihrem Teller liegen. Die Gerichte im Mamajun wirken dabei durchaus weltläufig. An dem Restaurant schätze ich außerdem, dass man hier eine handwerklich sehr gut gemachte Küche bekommt – all dies in einem wunderschönen Ambiente. Besonders empfehlenswert ist auch der Mittagstisch.

Mamajun, Jägersberg 6, 24103 Kiel, Tel. 0431/97993135.





Café Brunswik: Gastfreundschaft und frische Pasta

Das Cafe Brunswik ist für Mathias Apelt ein echter Wohlfühlort. © Quelle: Frank Peter

Das Café Brunswik ist die Art von Wohlfühlladen, den man sonst eher in Großstädten wie Hamburg oder Berlin findet. Es verfügt über eine familiäre Atmosphäre, in der man sich sofort zu Hause fühlt. Dies liegt zum einen an der gemütlichen Einrichtung, vor allem aber an der sehr freundschaftlichen Art, in der Inhaber Junes Pirmus den Laden führt. Mir gefällt zudem, dass das Brunswik an jedem Tag und zu jeder Tageszeit geöffnet ist. Seine Speisekarte ist sehr vielfältig. Man bekommt hier zum Beispiel gute, frische Pasta. Viele Gerichte sind von der levantinischen Küche beeinflusst. Mein persönlicher Tipp: die Eier Benedict, in die ich mich verliebt habe. Diesen Klassiker hat in Kiel sonst niemand auf der Karte.

Café Brunswik, Brunswiker Straße 55, 24103 Kiel, Tel. 0431/53030350





John’s Pizza Kitchen: Konzentration auf ein Produkt

An John's Pizza gefällt Mathias Apelt die Konzentration auf ein vermeintlich einfaches Produkt. © Quelle: Frank Peter

Bei diesem Nebenprojekt arbeitet John Rapaglia nach den gleichen Prinzipien wie bei seinen Burger-Läden. Es steht nur ein Produkt im Mittelpunkt, dessen Zubereitung aber wird optimiert. Bei der nach amerikanischer Art hergestellten Pizza wird bei John’s Pizza Kitchen zum Beispiel sehr intensiv mit dem Teig gearbeitet. Durch seine lange Ruhezeit ist er perfekt auf das Produkt abgestimmt. Und da die Pizza hier nach New Yorker Vorbild stückweise verkauft wird, ist sie etwas fester gebacken, sodass man sie gut aus der Hand essen kann. Aus meiner Sicht sind alle Zutaten, die in dem kleinen Imbiss am Schützenwall zum Einsatz kommen, sehr gut. Aber die Tomatensauce ist wirklich was Besonderes! Ihr Geheimnis: Sie simmert über Nacht viele Stunden auf dem Herd, bevor sie auf die Pizza kommt. Dadurch ist ihr Geschmack wunderbar intensiv.

John’s Pizza Kitchen, Schützenwall 1-3, 24114 Kiel

Haveli: indische Küche auf hohem Niveau

Die indische Küche wird im Haveli nach Ansicht von Mathias Apelt so gut gekocht wie sonst nur in Metropolen. © Quelle: Frank Peter

Seit seiner Eröffnung 2019 bietet das Haveli mit seiner authentischen indischen Küche für mich eine großartige Abwechselung in der Kieler Gastroszene. Auf diesem Qualitätsstandard begegnet man ihr nicht nur im Norden, sondern auch in ganz Deutschland selten. Ich finde es bemerkenswert, dass die indischen Köche hier wirklich ihre Landesküche kochen, deren Aromatik mir sehr liegt. Bemerkens- und empfehlenswert sind hier auch die vielen vegetarischen Gerichte. Und dann ist das sehr stylisch eingerichtete Restaurant in der alten Villa natürlich auch an sich ein ganz besonderer Ort. Gerne bin ich hier zudem zur Mittagszeit Gast.

Haveli, Holtenauer Straße 100, 24105 Kiel, Telefon 0431/23945080.

Ramen Ann: Nudelsuppen, die glücklich machen

Das Ramen Ann ist für Mathias Apelt ein Restaurant, in das man hungrig hinein- und happy herausgeht. © Quelle: Frank Peter

Irgendwann haben sie im Ann damit angefangen, den Sonnabend zum Ramen-Tag zu machen. Seitdem bildete sich dort verlässlich eine Schlange, in der auch wir uns regelmäßig wiederfanden. Und schließlich wurde das Ann zum Ramen Ann. Ich bin dort sehr gerne zu Gast, um die im Mittelpunkt stehende japanische Nudelsuppe zu genießen. Sie sieht beinahe harmlos aus, ist aber sehr sättigend und vor allem gut gekocht. Auch finde ich es toll, dass man bei der Zubereitung und den Zutaten mit viel Liebe zum Detail vorgeht. Die frischen Nudeln kommen zum Beispiel eigens aus Japan. Dementsprechend bildet das Ramen Ann für mich die Quintessenz eines Restaurants: Man geht hungrig rein und kommt happy wieder heraus.

Ramen Ann, Holtenauer Straße 158, 24105 Kiel, Tel. 0431/3947863.