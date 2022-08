﻿Europaplatz in Kiel: Erster Schritt zur Umgestaltung

Die Holstenstraße in Kiel und der Anna-Pogwisch-Platz sollen aufgewertet werden. Nur für den Europaplatz bestehen noch keine Pläne zur Umgestaltung. Dies soll sich nun ändern. Die Stadt will eine Machbarkeitsstudie zur Zukunft des Platzes erstellen lassen. Knackpunkt ist die baufällige Tiefgarage.

Kiel. Für die Umgestaltung der Innenstadt gibt es bereits viele Pläne. Nur ein zentraler Ort wurde bislang bei den Planungen ausgespart: der Europaplatz. Aufgrund der Größe und der Bedeutung des Platzes, der die Holstenstraße mit dem Exerzierplatz verbindet, wurde er zunächst in den städtebaulichen Überlegungen nicht berücksichtigt. Doch nun kommt Bewegung in die Aufwertung des Europaplatzes. Die Stadt hat einen Antrag für eine Machbarkeitsstudie gestellt, um das Areal neu zu gestalten.

Knackpunkt der Studie ist die Zukunft der Tiefgarage an der Wunderino-Arena, die baufällig und derzeit geschlossen ist. Eine Entscheidung, was aus dem Parkhaus wird, wurde noch nicht getroffen. Daher sollen sich die Planerinnen und Planer mit drei Varianten beschäftigen. Eine, in der die Tiefgarage bestehen bleibt und im bisherigen Umfang neu gebaut oder saniert wird. Problem: Ein Gutachten schätzt die Instandsetzung auf mehr als zwölf Millionen Euro. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Parkhaus teilweise erhalten wird und zum Beispiel auf der obersten Ebene und als Mobilitätszentrum genutzt wird. Dritte Option ist der Abriss.