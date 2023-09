Handwerksbetrieb in Flammen

Großes Feuer in Kiel-Wellsee: Lagerhalle und Autos gerieten in Brand

Alarm in den frühen Morgenstunden: Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand in Kiel-Wellsee gerufen. Eine Lagerhalle und geparkte Autos standen in Flammen. 70 Kräfte waren bei dem Feuer in Kiel-Wellsee vor Ort. Der Feuerwehr-Einsatz in Wellsee ist noch nicht beendet.