﻿Ex-Schulleiter aus Kiel bei den Special Olympics: Was der freiwillige Helfer in Berlin erlebt

Kiel. Wenn sich noch bis zum 25. Juni 2023 rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 176 Nationen bei den Special Olympics World Games in Berlin miteinander messen, ist Thomas Willers mittendrin. Der Blumenthaler und frühere Schulleiter der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule in Kiel ist einer von 20 000 ehrenamtlichen Helfenden, die den reibungslosen Ablauf der Sportwettkämpfe für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung unterstützen.

Nur entspannt die Beine hochzulegen, ist nicht Willers Art. Seit der 67-Jährige im Sommer 2022 in den Ruhestand verabschiedet wurde, sucht er andere Wege, sich für die Gesellschaft zu engagieren – unter anderem als neues Mitglied der Gemeindevertretung in seinem Heimatort Blumenthal. Für Willers eine Herzensangelegenheit: „Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn viel Unterstützung von anderen Menschen erhalten. Jetzt habe ich die Zeit, etwas davon zurückzugeben.“

Als er über Freunde von der Möglichkeit hört, sich als „Volunteer“, also als freiwilliger Helfer, bei den Special Olympics World Games in Berlin zu bewerben, ist Willers Feuer und Flamme. Die Wettkämpfe werden seit 1968 ausgetragen, in diesem Jahr erstmals in Deutschland. Teil des sportlichen Großereignisses im eigenen Land zu sein: ein einmaliges Erlebnis, das der langjährige Handballspieler sich nicht entgehen lassen will.

Erfolgreiche Bewerbung als Volunteer bei den Special Olympics in Berlin

Mit einer Helferstelle im Handball – bei seiner Bewerbung seine erste Wahl – hat es für den Blumenthaler zwar nicht geklappt. Seiner guten Stimmung tut das keinen Abbruch. Nun sorgt Willers im Schichtdienst mit anderen Freiwilligen bei den Beachvolleyballspielen dafür, dass das Gelände für alle barrierefrei zugänglich ist. Er hilft beim Bau von Rampen, richtet Schwellen als Stolperschutz für Kabel ein, kontrolliert zwischen den Wettkämpfen, ob in der Anlage alles noch den Vorgaben für Barrierefreiheit entspricht.

Nach den Wettkämpfen den Sand zurückzuschippen, gehört zu seinen Aufgaben: Thomas Willers ist als ehrenamtlicher Helfer bei den Special Olympics World Games in Berlin für Barrierefreiheit auf der Beachvolleyball-Anlage zuständig. © Quelle: privat

Auch für den Schutz des Materials vor Wind und Regen ist Willers zuständig. Ab und an muss er den zerstreuten Sand zurück auf die Volleyballfläche schippen. Der schönste Lohn für seinen Einsatz sei es, die Begeisterung der Sportlerinnen und Sportler bei den Wettkämpfen erleben zu dürfen, so der Helfer: „Der Funke ist schon bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion übergesprungen.“

Athleten bei den Special Olympics 2023 in Berlin: Dabeisein ist alles.

Besonders beeindruckt ist Willers vom Miteinander und von der Hilfsbereitschaft, mit der sich die Menschen aus den verschiedenen Ländern begegnen. „Geht mal etwas schief, kommen die Konkurrenten sofort zu Hilfe oder trösten“, berichtet der ehemalige Schulleiter. Allgemein gehe es bei den Special Olympics eher darum, Engagement zu zeigen, als den eigenen sportlichen Ehrgeiz zu befriedigen. „Hier wird der olympische Gedanke in Reinform gelebt: Dabeisein ist alles.“

Was die Familie von seinem „Un-Ruhestand“ hält? „Die finden das toll“, sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern. Die Entscheidung, sich als Helfer zu bewerben, hat er zuvor mit seiner Frau besprochen. Die Zustimmung sei so groß gewesen, dass sie sogar mit nach Berlin gereist ist – ohne Verpflichtung, verrät Willers lachend: „Sie hat früher im Bereich Inklusion gearbeitet und genießt das alles hier.“

Die besondere Stimmung während der Special Olympics lässt Willers auch an seinen freien Tagen nicht los. „Dann nutze ich die Gelegenheit und schaue mir die Wettkämpfe in anderen Sportarten an“, erzählt er. Am liebsten Handball natürlich.

KN