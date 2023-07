﻿Mehr Personal: Kitas können erste PiA-Erzieher in Kiel übernehmen

Kiel. Bezahlt und mit hohem Praxisanteil: Vor drei Jahren startete in Kiel der erste Jahrgang der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher, um mehr Fachpersonal für Kitas zu gewinnen. Jetzt haben die ersten 19 Absolventen am Regionalen Berufsbildungszentrum Königsweg ihre Zeugnisse bekommen. Die meisten bleiben nach dem Abschluss ihrer Kita erhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unsere Wünsche sind komplett in Erfüllung gegangen“, sagt Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne). Dreizehn der Absolventen haben bereits einen Anschlussvertrag in ihrer Ausbildungsstelle unterschrieben, die anderen wechseln teilweise Träger oder Stadt. „Hauptsache ist, dass sie als Fachkraft erhalten bleiben.“ Allein Kiel hat Bedarf an 180 Erzieherinnen und Erziehern bis 2025.

PiA-Modell erreicht Menschen, für die unbezahlte Erzieher-Ausbildung keine Option gewesen wäre

Nina Heiken hätte ohne eine bezahlte Ausbildung nicht den Schritt in den Erzieherinnenberuf gehen können. „Mit Familie wäre das sonst nicht möglich gewesen“, sagt die 36-Jährige. Sie hat ursprünglich Bauzeichnerin gelernt. „Nachdem ich meine Kinder bekommen habe, hatte ich den Wunsch, als Tagesmutter zu arbeiten, und habe das auch acht Jahre lang gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Betreuung in den eigenen vier Wänden sei nicht mehr das richtige Modell gewesen, als ihre Kinder älter wurden. „PiA war der perfekte Übergang.“ Noch am Tag der Zeugnisvergabe unterschrieb sie den Vertrag mit der städtischen Kita in der Goethestraße, wo sie ihre Ausbildung machte. „Ich bin megaglücklich, dass ich bleiben kann.“

Sie habe schon häufig erlebt, dass sich Menschen zwar für die Arbeit in der Kita interessierten, aber bei einer unbezahlten, schulischen Ausbildung abwinkten, sagt Janina Papenberg-Cassing von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). PiA-Azubis bekommen je nach Ausbildungsjahr eine Vergütung von rund 1190 bis 1353 Euro.

Hoher Praxisanteil in der Kita bietet Vorteile für Azubis und Träger

Im Unterschied zur rein schulischen Ausbildung gehen die angehenden Erzieherinnen und Erzieher nicht nur für Praktika in Einrichtungen. Die PiA-Kräfte arbeiten zwei Tage pro Woche in einer Kita und gehen an drei Tagen zur Schule.

„Ich fand es gut, dass wir so gleich ein vollwertiges Teammitglied waren und einen realen Blick in die Praxis mit all ihren Höhen und Tiefen hatten“, sagt Christin Eisele. „Wir konnten gleich umsetzen, was wir in der Schule gelernt haben.“ Auch die 28-Jährige bleibt nach dem Abschluss an ihrem PiA-Einsatzort in der Awo-Krippe am Tiroler Ring. Für Arbeitgeber, Eltern und Kinder hat das Modell laut Papenberg-Cassing den Vorteil, dass sie drei Jahre lang die spätere Fachkraft genau kennenlernen.

Kiel wünscht sich mehr PiA-Plätze und fordert mehr Geld von Bund und Land

„Die Bewerberzahlen sind erschlagend. Bei uns haben sich 150 Menschen auf acht PiA-Stellen in städtischen Kitas beworben“, sagt Treutel. Sie würde gerne viel mehr Erzieherinnen und Erzieher auf diesem Weg ausgebildet sehen. Für den nächsten Jahrgang hat die Ratsversammlung zwar schon das Go gegeben, mehr Plätze seien aber derzeit nicht finanzierbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Ein dreijähriger Ausbildungsjahrgang kostet die Stadt 1,5 bis 1,6 Millionen Euro.“ Nur eine halbe Million bekomme sie vom Land wieder, das die PiA-Plätze anteilig fördert. Bund und Länder müssten die Kommunen hier finanziell stärker entlasten, fordert Treutel. Schleswig-Holstein hat die Mittel kürzlich auf zehn Millionen Euro ab 2024 aufgestockt, um landesweit mehr als 400 der PiA-Plätze zu fördern.

Zudem wurde die vergütete Ausbildung auf sozialpädagogische Assistenten ausgeweitet. In Kiel wird das noch nicht angeboten.

„Der Vorschlag kam zu kurzfristig“, so RBZ-Schulleiter Stephan Jansen. Lehrpläne und Didaktik umzustellen, brauche genügend Vorlauf. „Wenn wir etwas machen, dann ordentlich.“ Langfristig sei der Aufbau weiterer PiA-Klassen aber wünschenswert.

KN