﻿Wie die Fachleute den gotischen Altar der Kieler Nikolaikirche restaurieren

Der Altarschrein in Kiels St. Nikolai Kirche ist eingehaust, seine Bildtafeln liegen in der Werkstatt. Der Kieler Restaurator Markus Freitag ist mit zwei Kolleginnen dabei, den bedeutenden gotischen „Erzväteraltar“ endlich auf Grundlage von Spenden und Förderungen vorsichtig zu sichern.

Höchste Konzentration und Präzision in der Restaurierungswerkstatt von Diplom Restaurateur Markus Freitag in Kiel: Hier wird zur Zeit der Kieler Altar aus der St. Nikolaikirche umfassend restauriert. Die frisch diplomierte Restauratorin M.A. Rabea Blasczyk arbeitet an der Szene Geburt Mariens.

Kiel. Das Holzrelief mit den Fußabdrücken des Auferstandenen, vergleichbar dem Stein in der Himmelfahrtskapelle oberhalb der Altstadt von Jerusalem, ist das Lieblingsstück von Diplom-Restaurator Markus Freitag. Es ist ihm näher denn je, denn es lagert jetzt mit vielen anderen Teilen des Kieler Erzväteraltars in der optimal klimatisierten Werkstatt seines Hasseldieksdammer Hauses.

Seit drei Jahrzehnten sorgt er sich in freiberuflicher Ateliergemeinschaft mit Dorothée Simmert in Rieseby schon um den „kranken Patienten“ in der Nikolaikirche am Alten Markt der Landeshauptstadt. Und jetzt erst werde durch die bauliche Renovierung der Kirche endlich „ein geeignetes klimatisches Milieu geschaffen, damit eine Restaurierung auch Bestand haben kann. Und die ist auf hohem Niveau berechtigt, weil es sich um eines der besten Stücke Norddeutschlands handelt“, so Freitag.

Erzväteraltar aus St. Nikolai in Kiel: Chance zu nachhaltiger Renovierung wird genutzt

Seit Ostern wurden Reliefs ausgebaut und der verbliebene Schrein klimastabil „eingehaust“, also in Sachen Temperatur und Luftfeuchte unabhängig von den Bauarbeiten an Fenstern und Heizung optimal geschützt. „Der Einbau einer Heizung in der Nikolaikirche hat sich über Jahrzehnte besonders problematisch ausgewirkt“, berichtet der Restaurator, „die Bewegung des Holzes durch die entsprechenden Schwankungen war so stark, dass sich die naturgemäß starreren Farbfassungen auf den Reliefs und die Malereien der Flügelaußenseiten gelockert haben. Sie prägen den labilen aktuellen Zustand.“

Man staunt, wenn man hört, wie gewaltig das 600 Jahre alte Eichenholz nach wie vor arbeitet: „Wir haben bei ebenfalls gefährlichen Trockenereignissen in den Jahren 2003 und 2018 auf einem 1,60 Meter langen Paneel drei Zentimeter Unterschied im Schwinden und Quellen gemessen.“ Dafür habe die typisch norddeutsche Eiche zumindest den Vorteil, gegen Schädlingsbefall nahezu immun zu sein. Und gegen die Klimaschwankungen im Chorraum soll in Zukunft ein künstlicher Warmluftschleier als unsichtbare Abschottung wirksam werden.

Spenden für den „Erzväteraltar“ in der Nikolaikirche Kiel Der „Erzväteraltar“, ursprünglich aus dem Kieler Franziskanerkloster, hat seinen Beinamen von den Darstellungen aus dem Leben der Erzväter wie Abraham, Isaak oder Jakob. Auf dem Innenflügel kommt in Kiel besonders die Josephslegende zu Ehren. Das Dehio-Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler würdigt bei dem um 1460 entstandenen „prächtigen Doppelflügelschrein“ lübischer Herkunft außerdem eine ungewöhnliche Ikonographie: mit der knienden Stifterfamilie der von Ahlefeldts in der zentralen Kreuzigungsszene. Weitere Felder sind dem Marienleben, der Passion Christi, dem Pfingstwunder sowie Franziskanerheiligen und Propheten gewidmet. Über Stufen für Bild-Patenschaften informiert Pastorin Maren Schmidt (Tel. 0151-74118358, Mail: p.schmidt@st-nikolai-kiel.de). Spenden in beliebiger Höhe sind ansonsten auf dem Konto der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai bei der Evangelischen Bank Kiel (IBAN: DE87 5206 0410 0206 4270 49) mit dem Verwendungszweck „Altar-Schatz“ willkommen. Für eine Spendenbescheinigung ist die Angabe von Name und Adresse wichtig. Spenden ab 100 Euro werden im Kirchraum auf Wunsch namentlich gewürdigt.

Der Erzväteraltar steht seit dem Jahr 1541 in der Nikolaikirche. Er habe in der Barockzeit nur leichte Überarbeitungen über sich ergehen lassen müssen. Dem „dunkleren Zeitgeschmack“ des 19. Jahrhunderts sei aber eine farbige Übermalung geschuldet, die erst in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wieder – zum Teil mit dem Skalpell und entsprechenden Einschnitten – entfernt worden sei.

Freitag beklagt auch Schäden durch eine offenbar sehr feuchte Sicherheitsauslagerung während des Zweiten Weltkriegs nach Bordesholm. Damals wie heute helfen Notsicherungsstreifen, um weitere Abplatzungen zu verhindern. „Durch vorsichtiges Abklopfen kann man hören, wo sich die Farbe vom Grund löst.“

Diplom-Restaurator Markus Freitag zeigt das ausgebaute Relief mit den Fußstapfen des Auferstandenen. © Quelle: Ulf Dahl

Mit seiner neuen Mitarbeiterin Rabea Blasczyk, die gerade ihr Magister-Diplom in Sachen „Konservierung und Restaurierung von Kunst und Kulturgut“ an der Technischen Hochschule in Köln erworben hat und deren Kenntnis neuster Forschungsergebnisse Markus Freitag sehr begrüßt, macht der Fachmann sich jetzt im Detail an den Substanzerhalt des gotischen Schatzes.

„Die beste Restauratorenarbeit ist eigentlich die, die man nicht sieht“, verkündet Freitag. „Aus Respekt vor dem Original gilt es, so wenig Material wie möglich einzubringen.“ Größere Fehlstellen, wo man nicht genau wisse, wie die Farbfassung war, würden belassen.

Feine Unterschiede: Auf Fotos an der Wand der Werkstatt kann Restaurateur Markus Freitag bereits die vorsichtige Reinigung von Gesichtern belegen und zeigen, wie sich kleine Retuschen an Schäden positiv auf die plastische Wirkung von Hintergrundflächen auswirken. © Quelle: Ulf Dahl

Zum Glück gibt es wenig plastische Schäden wie fehlende Finger. Und die würden auch nur in Ausnahmefällen nachgebildet: „Oft weiß man ja gar nicht genau, wie der Künstler zum Beispiel die Stellung einer verlorenen Hand gestaltet hatte“, so Blasczyk.

Durch penible Oberflächenhygiene soll auf Grundlage eines Schimmelgutachtens von der Fachhochschule Hildesheim durch Dr. Karin Petersen Schimmelbildung vorgebeugt werden. Gereinigte Apostelgesichter, das zeigen bereits Vergleichsfotos an der Wand der Werkstatt, garantieren eine dezente Annäherung an das hellere Bild der Gotik, ohne dabei die Alterung zu negieren.

Typisch knallige Farben in Azuritblau und Zinnoberrot sowie hell leuchtende Goldflächen wurden einst verwendet, um im Kerzenlicht und auf Entfernung die Bildbotschaften sichtbar zu machen. Heute wird aber nicht neu vergoldet. „Restaurierung heißt eben: nicht neu machen, nur retuschieren, mit lichtechten Glimmerpigmenten Schäden an die unmittelbare Umgebung anpassen.“ Rabea Blasczyk bringt es auf den Punkt: „Der typische Zeitungssatz, ’der Altar erstrahlt in neuem Glanz’, stimmt eigentlich nie ...“