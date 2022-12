﻿Fähre „Adler 1“ über den Nord-Ostsee-Kanal: Fahrplan, Preise und Busverbindungen

Nach der Sperrung der Holtenauer Hochbrücken läuft der gesamte Fuß- und Radverkehr über den Nord-Ostsee-Kanal über die Fähre „Adler 1“. Am Donnerstagmorgen bildeten sich am Anleger lange Schlangen.

Kiel. Über die Holtenauer Hochbrücke geht nach einer Schiffskollision nichts mehr, dafür ist die Fähre „Adler 1“ im Dauereinsatz und bringt Fußgänger und Fahrradfahrer über den Nord-Ostsee-Kanal. Hier finden Sie alle Infos rund um die Fähre zwischen Kiel-Holtenau und Kiel-Wik.

Fähre „Adler 1“ in Kiel: Fahrplan ausgeweitet

Die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel fährt jetzt rund um die Uhr. Bisher pendelte die „Adler 1“ zwischen 6 und 22 Uhr im 15-Minuten Takt zwischen Kiel-Holtenau und der Wik. Weil die Holtenauer Hochbrücke nach einer Kollision mit einem Schiff gesperrt ist, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal den Fahrplan nun auf 24 Stunden am Tag erweitert.

Die bisherigen Abfahrtszeiten gelten vorerst nicht mehr, die "Adler 1" pendelt kontinuierlich zwischen Kiel-Holtenau und Kiel-Wik. Um mehr Radfahrer und Fußgänger transportieren zu können, legt der Kapitän nun jeweils ab, sobald das Schiff mit rund 50 Menschen gefüllt ist.

Der Anleger der Fähre befindet sich in Kiel-Wik an der Uferstraße in Höhe der Schleusenstraße. In Kiel-Holtenau fährt die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal an der Kanalstraße zwischen Mählsweg und Jägerallee ab.

Die Preise und Kapazität der Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal

Die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal zwischen Holtenau und der Wik ist für Fußgänger und Radfahrer kostenlos. Auch die Mitnahme von Fahrrädern ist ohne zusätzliche Kosten möglich.

Auf der „Adler 1“ haben rund 50 Menschen und 20 Fahrräder Platz. Lastenräder können bis zu einer maximalen Länge von 2,25 Metern und einer Breite bis zu 0,80 Metern an Bord mitgenommen werden.

Die Buslinien zu den Fähranlegern in Kiel-Wik und Holtenau

Weil die Holtenauer Hochbrücke weiterhin für Busse und Autos gesperrt ist, hat die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) Ersatzlinien zwischen Strande und dem Anleger der Kanalfähre in Holtenau eingerichtet. Die Busse fahren von Strande über Schilksee und Friedrichsort. Mitfahrende können dann mit der "Adler 1" den Nord-Ostsee-Kanal überqueren und haben von Kiel-Wik Anschluss an die Linie 11 in Richtung Hauptbahnhof. Genaue Infos zum Fahrplan der Busse und dem Ersatzverkehr finden Sie auf der Website der KVG.

Die Linien 30S, 32 (Richtung Holtenau) und 91 fahren vom Hauptbahnhof kommend nur bis zum Kanal. Die Haltestellen nördlich des Kanals können leider nicht angefahren werden. Montags bis freitags zwischen circa 5.30 Uhr und 19 Uhr fahren die Linien 12 und 13 nur zwischen Schulensee und Knorrstraße in Kiel.

Abends ab circa 19 Uhr und bis morgens um etwa 5.30 Uhr fahren die Busse zwischen den Haltestellen „Elendsredder“ und „Hohenleuchte“ über die Levensauer Hochbrücke statt die gesperrte Holtenauer Hochbrücke. Die Haltestellen „Knorrstraße“, „Schleusenstraße“, „Immelmannstraße“, „Stettiner Weg“ und „Ostpreußenplatz“ müssen deshalb zu dieser Zeit ausfallen.