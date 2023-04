﻿So wirkt sich die Sturmflut an der Förde aus

Spaziergänger am Sonnabend am Tiessenkai – bei Hochwasser in der Kieler Förde.

Die Sturmflut an der Ostseeküste stoppte am Sonnabend auch einen Teil der Kieler Fördefähren, da für einige Anleger die Wasserstände zu hoch sind. Darum zog es einige wetterfeste Schleswig-Holsteiner trotzdem an die Wasserkante.

Frank Behling, , Rieke Beckwermert und und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket