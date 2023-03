Fähre in Kiel: Schwentinelinie F2 schippert ab dem 25.3. auch sonnabends

Im Plöner Wohngebiet Ölmühle wird an mehreren Stellen gebaut. In der Ulmen- und Breslauer Straße entstehen neue Wohnblocks, im Dezember war bereits einer in der Ulmenstraße fertig geworden. Die Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft investiert 27 Millionen Euro – auch in Modernisierungsmaßnahmen.